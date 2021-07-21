https://ria.ru/20210721/dtp-1742209092.html
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП - РИА Новости, 21.07.2021
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП
Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:27
2021-07-21T14:27
2021-07-21T14:27
авто
кум
иран
дтп
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18598/33/185983386_0:151:3000:1839_1920x0_80_0_0_312d9383b4499008f989d69eeae045f6.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал IRIB.Отмечается, что на мотоцикле находилась семья из пяти человек, что нередко бывает в Иране. Четверо из них – оба супруга и двое детей – погибли на месте, третий ребенок попал в больницу. Кроме того, скончался водитель легкового автомобиля.
https://ria.ru/20210718/dtp-1741763456.html
кум
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/18598/33/185983386_175:0:2827:1989_1920x0_80_0_0_c4ce86fafff19cfb967e2a40f645e115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, кум, иран, дтп, происшествия, в мире
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП
Телеканал IRIB: в иранском городе Кум пять человек погибли в результате ДТП