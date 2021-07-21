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Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП - РИА Новости, 21.07.2021
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП
Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:27
2021-07-21T14:27
авто
кум
иран
дтп
происшествия
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал IRIB.Отмечается, что на мотоцикле находилась семья из пяти человек, что нередко бывает в Иране. Четверо из них – оба супруга и двое детей – погибли на месте, третий ребенок попал в больницу. Кроме того, скончался водитель легкового автомобиля.
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авто, кум, иран, дтп, происшествия, в мире
14:27 21.07.2021
 
Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП

Телеканал IRIB: в иранском городе Кум пять человек погибли в результате ДТП

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкТегеран столица Ирана
Тегеран столица Ирана - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал IRIB.
"На бульваре Аль-Гадир в Куме произошла авария автомобиля "Пежо" с мотоциклом… К несчастью, пять человек погибли на месте, двое получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на мотоцикле находилась семья из пяти человек, что нередко бывает в Иране. Четверо из них – оба супруга и двое детей – погибли на месте, третий ребенок попал в больницу. Кроме того, скончался водитель легкового автомобиля.
 
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