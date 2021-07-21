https://ria.ru/20210721/dtp-1742209092.html

Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП

Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП - РИА Новости, 21.07.2021

Иранские СМИ сообщили о гибели пяти человек в ДТП

Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:27

2021-07-21T14:27

2021-07-21T14:27

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кум

иран

дтп

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Авария с участием легковой машины и мотоцикла произошла в иранском городе Кум, пять человек погибли на месте и двое пострадали, сообщает иранский телеканал IRIB.Отмечается, что на мотоцикле находилась семья из пяти человек, что нередко бывает в Иране. Четверо из них – оба супруга и двое детей – погибли на месте, третий ребенок попал в больницу. Кроме того, скончался водитель легкового автомобиля.

https://ria.ru/20210718/dtp-1741763456.html

кум

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, кум, иран, дтп, происшествия, в мире