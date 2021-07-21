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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области - РИА Новости, 21.07.2021
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.07.2021
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россия
азов
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в среду утром на Кагальницком шоссе. По предварительным данным, "Газель", которая ехала по маршруту "Головатовка - Азов", столкнулась с прицепом автомобиля Volvo."В результате ДТП пострадали семь человек", - сказал представитель ведомства. По данному факту организована проверка.Два человека госпитализированы после столкновения маршрутки с грузовиком на трассе в городе Азове Ростовской области, позже сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону."Госпитализированы два пассажира маршрутки", - сказал он. Их состояние уточняется.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, после ДТП ведомство организовало проверку "соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения".
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Столкновение маршрутки и грузовика в Ростовский области
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Ростовской области, 7 человек пострадали
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россия, азов, ростовская область, происшествия
11:31 21.07.2021 (обновлено: 15:24 21.07.2021)
 
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на трассе в Азове Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в среду утром на Кагальницком шоссе. По предварительным данным, "Газель", которая ехала по маршруту "Головатовка - Азов", столкнулась с прицепом автомобиля Volvo.
"В результате ДТП пострадали семь человек", - сказал представитель ведомства. По данному факту организована проверка.
Два человека госпитализированы после столкновения маршрутки с грузовиком на трассе в городе Азове Ростовской области, позже сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
"Госпитализированы два пассажира маршрутки", - сказал он. Их состояние уточняется.
По словам представителя прокуратуры Ростовской области, после ДТП ведомство организовало проверку "соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения".
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