https://ria.ru/20210721/dtp-1742171443.html
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области - РИА Новости, 21.07.2021
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:31
2021-07-21T11:31
2021-07-21T15:24
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азов
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в среду утром на Кагальницком шоссе. По предварительным данным, "Газель", которая ехала по маршруту "Головатовка - Азов", столкнулась с прицепом автомобиля Volvo."В результате ДТП пострадали семь человек", - сказал представитель ведомства. По данному факту организована проверка.Два человека госпитализированы после столкновения маршрутки с грузовиком на трассе в городе Азове Ростовской области, позже сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону."Госпитализированы два пассажира маршрутки", - сказал он. Их состояние уточняется.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, после ДТП ведомство организовало проверку "соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения".
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Столкновение маршрутки и грузовика в Ростовский области
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Ростовской области, 7 человек пострадали
2021-07-21T11:31
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РИА Новости
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россия, азов, ростовская область, происшествия
11:31 21.07.2021 (обновлено: 15:24 21.07.2021)
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на трассе в Азове Ростовской области