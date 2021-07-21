https://ria.ru/20210721/dtp-1742171443.html

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области - РИА Новости, 21.07.2021

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области

Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:31

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2021-07-21T15:24

россия

азов

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении маршрутной "Газели" и грузовика на трассе в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в среду утром на Кагальницком шоссе. По предварительным данным, "Газель", которая ехала по маршруту "Головатовка - Азов", столкнулась с прицепом автомобиля Volvo."В результате ДТП пострадали семь человек", - сказал представитель ведомства. По данному факту организована проверка.Два человека госпитализированы после столкновения маршрутки с грузовиком на трассе в городе Азове Ростовской области, позже сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону."Госпитализированы два пассажира маршрутки", - сказал он. Их состояние уточняется.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, после ДТП ведомство организовало проверку "соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения".

https://ria.ru/20210720/dtp-1742061410.html

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Столкновение маршрутки и грузовика в Ростовский области Маршрутка столкнулась с грузовиком в Ростовской области, 7 человек пострадали 2021-07-21T11:31 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, азов, ростовская область, происшествия