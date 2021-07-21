https://ria.ru/20210721/dtp-1742143930.html
В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 21.07.2021
В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
В аварии с грузовиком и легковушкой в Хабаровском крае погибли четыре человека, говорится на сайте управления МВД по региону. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T07:43
2021-07-21T07:43
2021-07-21T07:43
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В аварии с грузовиком и легковушкой в Хабаровском крае погибли четыре человека, говорится на сайте управления МВД по региону.По данным ведомства, в районе девятого километра дороги Амурск-Комсомольск водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с прицепом."В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека. Водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html
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россия, москва, хабаровский край, дтп, происшествия
В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Хабаровском крае погибли четыре человека