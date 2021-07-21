https://ria.ru/20210721/dtp-1742143930.html

В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека

В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 21.07.2021

В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека

В аварии с грузовиком и легковушкой в Хабаровском крае погибли четыре человека, говорится на сайте управления МВД по региону. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T07:43

2021-07-21T07:43

2021-07-21T07:43

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В аварии с грузовиком и легковушкой в Хабаровском крае погибли четыре человека, говорится на сайте управления МВД по региону.По данным ведомства, в районе девятого километра дороги Амурск-Комсомольск водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с прицепом."В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека. Водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html

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россия, москва, хабаровский край, дтп, происшествия