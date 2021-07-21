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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером
В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером - РИА Новости, 21.07.2021
В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером
Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", сообщает Deadline. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:23
2021-07-21T14:23
кино и сериалы
мэттью дэймон
культура
новости культуры
ридли скотт
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", сообщает Deadline. События в ленте разворачиваются в 1386 году. Жена рыцаря Жана де Карружа обвиняет его друга Жака Ле Гри в нападении. Мужчины встречаются на дуэли, в результате которой остаться в живых должен только один из них. Если де Карруж проиграет, то его супругу отправят на костер, так как ее слова признают ложью.Фильм основан на книге Эрика Джагера, в которой описывается одна из последних разрешенных дуэлей во Франции. Ле Гри сыграл Адам Драйвер, Карружа — Мэтт Дэймон, а его жену Джоди Комер ("Убивая Еву"). Фильм выходит в российский прокат 14 апреля 2021 года.
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кино и сериалы, мэттью дэймон, новости культуры, ридли скотт
14:23 21.07.2021
 

В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", сообщает Deadline.
События в ленте разворачиваются в 1386 году. Жена рыцаря Жана де Карружа обвиняет его друга Жака Ле Гри в нападении. Мужчины встречаются на дуэли, в результате которой остаться в живых должен только один из них. Если де Карруж проиграет, то его супругу отправят на костер, так как ее слова признают ложью.
Фильм основан на книге Эрика Джагера, в которой описывается одна из последних разрешенных дуэлей во Франции.
Ле Гри сыграл Адам Драйвер, Карружа — Мэтт Дэймон, а его жену Джоди Комер ("Убивая Еву").
Фильм выходит в российский прокат 14 апреля 2021 года.
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КультураКино и сериалыМэттью ДэймонНовости культурыРидли Скотт
 
 
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