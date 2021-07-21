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В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером

В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером - РИА Новости, 21.07.2021

В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", сообщает Deadline. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:23

2021-07-21T14:23

2021-07-21T14:23

кино и сериалы

мэттью дэймон

культура

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ридли скотт

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", сообщает Deadline. События в ленте разворачиваются в 1386 году. Жена рыцаря Жана де Карружа обвиняет его друга Жака Ле Гри в нападении. Мужчины встречаются на дуэли, в результате которой остаться в живых должен только один из них. Если де Карруж проиграет, то его супругу отправят на костер, так как ее слова признают ложью.Фильм основан на книге Эрика Джагера, в которой описывается одна из последних разрешенных дуэлей во Франции. Ле Гри сыграл Адам Драйвер, Карружа — Мэтт Дэймон, а его жену Джоди Комер ("Убивая Еву"). Фильм выходит в российский прокат 14 апреля 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, мэттью дэймон, новости культуры, ридли скотт