https://ria.ru/20210721/draka-1742186892.html

В Самаре возбудили дело после массовой драки на турбазе на Волге

В Самаре возбудили дело после массовой драки на турбазе на Волге - РИА Новости, 21.07.2021

В Самаре возбудили дело после массовой драки на турбазе на Волге

Уголовное дело возбуждено после потасовки между двумя компаниями молодых людей на турбазе "Проран" на Волге в Самаре, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:47

2021-07-21T12:47

2021-07-21T13:08

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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после потасовки между двумя компаниями молодых людей на турбазе "Проран" на Волге в Самаре, сообщила в среду пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором на пляже происходит драка, в которой участвуют несколько молодых людей. В подписи к ролику отмечается, что конфликт начался из-за отдыхавших неподалеку девушек, якобы последние не могли определиться, с какой компанией они хотят отдыхать.По данным транспортной полиции, инцидент произошел 17 июля на базе отдыха "Проран", расположенной на острове Поджабном на Волге. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что на пляже отдыхали две компании молодых людей. В какой-то момент, по данным транспортной полиции, между ними внезапно возникли неприязненные отношения, которые перешли в потасовку, в результате чего ряду людей были нанесены телесные повреждения, в том числе тяжкие."Следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время все участники конфликта установлены, максимальное наказание, которое им грозит, - лишение свободы на срок до 12 лет.

https://ria.ru/20210720/draka-1742033211.html

https://ria.ru/20210715/lift-1741442323.html

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туризм, россия, самара, происшествия