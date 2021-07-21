09:16 21.07.2021 (обновлено: 10:31 21.07.2021)
Бывший замглавы МВД Молдавии подрался в эфире с экс-советником президента
Бывший замглавы МВД Молдавии потерял сознание после драки в эфире с экс-советником президента
© Jurnal TVБывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат во время драки в прямом эфире телеканала Jurnal TV
КИШИНЕВ, 21 июл — РИА Новости. Бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались на телепередаче. Косован потерял сознание, и ему понадобилась помощь врачей.
Политиков пригласили принять участие в программе на телеканале Jurnal TV в качестве экспертов. Во время прямого эфира они перешли на личности: бывший вице-министр назвал оппонента недоноском и вылил на него стакан воды, в ответ получил несколько ударов кулаком и потерял сознание.
"Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками... Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь", — написал в Facebook председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, который также был одним из участников программы.
Позже ведущий передачи Дмитрий Мишин сообщил, что стороны уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.