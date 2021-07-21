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Бывший замглавы МВД Молдавии подрался в эфире с экс-советником президента

Бывший замглавы МВД Молдавии подрался в эфире с экс-советником президента - РИА Новости, 21.07.2021

Бывший замглавы МВД Молдавии подрался в эфире с экс-советником президента

Бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались на телепередаче. Косован потерял... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:16

2021-07-21T09:16

2021-07-21T10:31

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 21 июл — РИА Новости. Бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались на телепередаче. Косован потерял сознание, и ему понадобилась помощь врачей.Политиков пригласили принять участие в программе на телеканале Jurnal TV в качестве экспертов. Во время прямого эфира они перешли на личности: бывший вице-министр назвал оппонента недоноском и вылил на него стакан воды, в ответ получил несколько ударов кулаком и потерял сознание.Позже ведущий передачи Дмитрий Мишин сообщил, что стороны уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.

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молдавия, в мире