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Грызлов назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
Грызлов назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом - РИА Новости, 21.07.2021
Грызлов назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:25
2021-07-21T19:25
россия
луганская народная республика
борис грызлов
оон
киев
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов."Власти Киева активизируют вооруженные акции, в том числе против гражданского населения. Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка", - сказал Грызлов журналистам."Украинская власть упорно отказывается выполнять обязательства по восстановлению социально-экономических связей с Донбассом. Донецк и Луганск по-прежнему находятся в экономической и транспортной блокаде", - отметил он.Он также отметил, что Киев продолжает имитировать выполнение обязательств по открытию контрольных пунктов въезда-выезда в Луганске."Под этим прикрытием Киевом предпринимается попытка решить военные вопросы, а именно – передвинуть линию соприкосновения", - добавил российский полпред.Грызлов также выразил уверенность, что выполнение минских договоренностей, включая прекращение огня и политический диалог Киева и Донбасса, остается единственно возможным путем к разрешению конфликта на Украине.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, борис грызлов, оон, киев, в мире
19:25 21.07.2021
 
Грызлов назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом

Полпред России Грызлов: Украина совершила теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.
"Власти Киева активизируют вооруженные акции, в том числе против гражданского населения. Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка", - сказал Грызлов журналистам.
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"Украинская власть упорно отказывается выполнять обязательства по восстановлению социально-экономических связей с Донбассом. Донецк и Луганск по-прежнему находятся в экономической и транспортной блокаде", - отметил он.
Он также отметил, что Киев продолжает имитировать выполнение обязательств по открытию контрольных пунктов въезда-выезда в Луганске.
"Под этим прикрытием Киевом предпринимается попытка решить военные вопросы, а именно – передвинуть линию соприкосновения", - добавил российский полпред.
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Грызлов также выразил уверенность, что выполнение минских договоренностей, включая прекращение огня и политический диалог Киева и Донбасса, остается единственно возможным путем к разрешению конфликта на Украине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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