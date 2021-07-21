https://ria.ru/20210721/dolgi-1742237615.html

Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов

Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов - РИА Новости, 21.07.2021

Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов

Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:35

2021-07-21T16:35

2021-07-21T17:13

россельхозбанк

михаил прусак

новгородская область

экономика

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда рублей.Как следует из определения суда, такая сумма была включена в реестр требований кредиторов. На погашение ее от должника поступило немногим более 1,6 миллиона рублей — только 0,03 процента от всех обязательств."Какое-либо иное имущество, подлежащее реализации в ходе процедуры, у должника не выявлено, денежные средства отсутствуют", — отметил суд. Практически единственным кредитором экс-губернатора оказался государственный Россельхозбанк. По его заявлению в июле 2017 года Прусака признали банкротом. Кроме того, небольшое требование к нему предъявила Федеральная налоговая служба.Михаил Прусак руководил Новгородской областью на протяжении 16 лет — с 1991 по 2007 год, после чего президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.

https://ria.ru/20210701/putin-1739361975.html

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россельхозбанк, михаил прусак, новгородская область, экономика