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Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов
Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов - РИА Новости, 21.07.2021
Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов
Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:35
2021-07-21T16:35
2021-07-21T17:13
россельхозбанк
михаил прусак
новгородская область
экономика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда рублей.Как следует из определения суда, такая сумма была включена в реестр требований кредиторов. На погашение ее от должника поступило немногим более 1,6 миллиона рублей — только 0,03 процента от всех обязательств."Какое-либо иное имущество, подлежащее реализации в ходе процедуры, у должника не выявлено, денежные средства отсутствуют", — отметил суд. Практически единственным кредитором экс-губернатора оказался государственный Россельхозбанк. По его заявлению в июле 2017 года Прусака признали банкротом. Кроме того, небольшое требование к нему предъявила Федеральная налоговая служба.Михаил Прусак руководил Новгородской областью на протяжении 16 лет — с 1991 по 2007 год, после чего президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.
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россельхозбанк, михаил прусак, новгородская область, экономика
16:35 21.07.2021 (обновлено: 17:13 21.07.2021)
Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов
Суд в Новгороде завершил банкротство экс-губернатора Прусака и списал 6,4 миллиарда рублей долгов