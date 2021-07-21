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Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов
Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов - РИА Новости, 21.07.2021
Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов
Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:35
2021-07-21T17:13
россельхозбанк
михаил прусак
новгородская область
экономика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда рублей.Как следует из определения суда, такая сумма была включена в реестр требований кредиторов. На погашение ее от должника поступило немногим более 1,6 миллиона рублей — только 0,03 процента от всех обязательств."Какое-либо иное имущество, подлежащее реализации в ходе процедуры, у должника не выявлено, денежные средства отсутствуют", — отметил суд. Практически единственным кредитором экс-губернатора оказался государственный Россельхозбанк. По его заявлению в июле 2017 года Прусака признали банкротом. Кроме того, небольшое требование к нему предъявила Федеральная налоговая служба.Михаил Прусак руководил Новгородской областью на протяжении 16 лет — с 1991 по 2007 год, после чего президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.
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россельхозбанк, михаил прусак, новгородская область, экономика
16:35 21.07.2021 (обновлено: 17:13 21.07.2021)
 
Новгородскому экс-губернатору Прусаку списали 6,4 миллиарда рублей долгов

Суд в Новгороде завершил банкротство экс-губернатора Прусака и списал 6,4 миллиарда рублей долгов

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМихаил Прусак
Михаил Прусак - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Новгородской области освободил бывшего губернатора Михаила Прусака от исполнения обязательств перед кредиторами на сумму более 6,4 миллиарда рублей.
Как следует из определения суда, такая сумма была включена в реестр требований кредиторов. На погашение ее от должника поступило немногим более 1,6 миллиона рублей — только 0,03 процента от всех обязательств.
"Какое-либо иное имущество, подлежащее реализации в ходе процедуры, у должника не выявлено, денежные средства отсутствуют", — отметил суд.
Практически единственным кредитором экс-губернатора оказался государственный Россельхозбанк. По его заявлению в июле 2017 года Прусака признали банкротом. Кроме того, небольшое требование к нему предъявила Федеральная налоговая служба.
Михаил Прусак руководил Новгородской областью на протяжении 16 лет — с 1991 по 2007 год, после чего президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.
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РоссельхозбанкМихаил ПрусакНовгородская областьЭкономика
 
 
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