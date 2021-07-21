Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/dogovorennosti-1742279397.html
Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
Договорённости США и ФРГ по "Северному потоку — 2" можно назвать "виртуальными", поскольку на позицию России по поставкам газа в Европу они не повлияют и... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:46
2021-07-21T20:01
виктория нуланд
совет федерации рф
россия
северный поток — 2
владимир джабаров
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Договорённости США и ФРГ по "Северному потоку — 2" можно назвать "виртуальными", поскольку на позицию России по поставкам газа в Европу они не повлияют и действенных механизмов их реализации нет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа."Это все можно назвать "виртуальными" договорённостями, поскольку на нашу позицию по поставкам газа они никак не повлияют. Мы готовы поставлять газ и Украине, и по "Турецкому потоку", и по обоим "Северным потокам", но для этого должны быть условия. Поэтому если Германия не хочет покупать газ в рамках "Северного потока — 2", ну не надо, это коммерческий проект, мы найдём себе покупателей", - заявил Джабаров."Реальных механизмов реализации этих договорённостей США и Германии я не вижу", - добавил он.По его мнению, объявленные договорённости являются скорее "дымовой завесой", которой США и Германия хотят просто "успокоить" Украину."Как ФРГ может добиваться продления соглашения России и Украины по транзиту газа? Кто в этом соглашении Германия, одна из его сторон разве?" - сказал сенатор."Это просто дымовая завеса, чтобы успокоить Украину", - подчеркнул Джабаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sevpotok-1742239491.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-21T19:46
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктория нуланд, совет федерации рф, россия, северный поток — 2, владимир джабаров, германия, сша, в мире
19:46 21.07.2021 (обновлено: 20:01 21.07.2021)
 
Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

Сенатор Джабаров: Россия считает договоренности США и ФРГ по "Северному потоку — 2" виртуальными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Договорённости США и ФРГ по "Северному потоку — 2" можно назвать "виртуальными", поскольку на позицию России по поставкам газа в Европу они не повлияют и действенных механизмов их реализации нет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.
"Это все можно назвать "виртуальными" договорённостями, поскольку на нашу позицию по поставкам газа они никак не повлияют. Мы готовы поставлять газ и Украине, и по "Турецкому потоку", и по обоим "Северным потокам", но для этого должны быть условия. Поэтому если Германия не хочет покупать газ в рамках "Северного потока — 2", ну не надо, это коммерческий проект, мы найдём себе покупателей", - заявил Джабаров.
"Реальных механизмов реализации этих договорённостей США и Германии я не вижу", - добавил он.
По его мнению, объявленные договорённости являются скорее "дымовой завесой", которой США и Германия хотят просто "успокоить" Украину.
"Как ФРГ может добиваться продления соглашения России и Украины по транзиту газа? Кто в этом соглашении Германия, одна из его сторон разве?" - сказал сенатор.
"Это просто дымовая завеса, чтобы успокоить Украину", - подчеркнул Джабаров.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:47В мире
В офисе Зеленского рассказали о планах Украины по "Северному потоку-2"
 
Виктория НуландСовет Федерации РФРоссияСеверный поток — 2Владимир ДжабаровГерманияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния