https://ria.ru/20210721/dogovorennosti-1742279397.html

Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"

Договорённости США и ФРГ по "Северному потоку — 2" можно назвать "виртуальными", поскольку на позицию России по поставкам газа в Европу они не повлияют и... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:46

2021-07-21T19:46

2021-07-21T20:01

виктория нуланд

совет федерации рф

россия

северный поток — 2

владимир джабаров

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в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Договорённости США и ФРГ по "Северному потоку — 2" можно назвать "виртуальными", поскольку на позицию России по поставкам газа в Европу они не повлияют и действенных механизмов их реализации нет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа."Это все можно назвать "виртуальными" договорённостями, поскольку на нашу позицию по поставкам газа они никак не повлияют. Мы готовы поставлять газ и Украине, и по "Турецкому потоку", и по обоим "Северным потокам", но для этого должны быть условия. Поэтому если Германия не хочет покупать газ в рамках "Северного потока — 2", ну не надо, это коммерческий проект, мы найдём себе покупателей", - заявил Джабаров."Реальных механизмов реализации этих договорённостей США и Германии я не вижу", - добавил он.По его мнению, объявленные договорённости являются скорее "дымовой завесой", которой США и Германия хотят просто "успокоить" Украину."Как ФРГ может добиваться продления соглашения России и Украины по транзиту газа? Кто в этом соглашении Германия, одна из его сторон разве?" - сказал сенатор."Это просто дымовая завеса, чтобы успокоить Украину", - подчеркнул Джабаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sevpotok-1742239491.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T19:46 true PT1M44S

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виктория нуланд, совет федерации рф, россия, северный поток — 2, владимир джабаров, германия, сша, в мире