https://ria.ru/20210721/diskriminatsiya-1742230739.html

В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом

В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 21.07.2021

В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом

Кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах против россиян за рубежом будет продолжаться, этому нужно противостоять,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:00

2021-07-21T16:00

2021-07-21T16:00

россия

кампания (италия)

владимир андреев

москва

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах против россиян за рубежом будет продолжаться, этому нужно противостоять, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев."Мы были бы только рады если бы не было необходимости в такой работе за рубежом (по защите прав соотечественников), а она будет только нарастать и усугубляться, потому что против российских граждан, я уверен, кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах будет продолжаться ещё более изобретательно, и этому надо противостоять", - сказал Андреев на Форуме соотечественников в Общественной палате РФ в Москве в среду.

https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740424880.html

россия

кампания (италия)

москва

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россия, кампания (италия), владимир андреев, москва, в мире