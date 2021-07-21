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В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 21.07.2021
В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
Кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах против россиян за рубежом будет продолжаться, этому нужно противостоять,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:00
2021-07-21T16:00
россия
кампания (италия)
владимир андреев
москва
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах против россиян за рубежом будет продолжаться, этому нужно противостоять, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев."Мы были бы только рады если бы не было необходимости в такой работе за рубежом (по защите прав соотечественников), а она будет только нарастать и усугубляться, потому что против российских граждан, я уверен, кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах будет продолжаться ещё более изобретательно, и этому надо противостоять", - сказал Андреев на Форуме соотечественников в Общественной палате РФ в Москве в среду.
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россия, кампания (италия), владимир андреев, москва, в мире
16:00 21.07.2021
 
В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом

Замдиректора департамента МИД Андреев: нужно противостоять дискриминации россиян за рубежом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах против россиян за рубежом будет продолжаться, этому нужно противостоять, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимир Андреев.
"Мы были бы только рады если бы не было необходимости в такой работе за рубежом (по защите прав соотечественников), а она будет только нарастать и усугубляться, потому что против российских граждан, я уверен, кампания дискриминации, притеснения и голословных политизированных обвинений в судах будет продолжаться ещё более изобретательно, и этому надо противостоять", - сказал Андреев на Форуме соотечественников в Общественной палате РФ в Москве в среду.
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