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Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты
Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты - РИА Новости, 21.07.2021
Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что родители подали уже более 11 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 миллиона детей. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:25
2021-07-21T18:40
россия
антон котяков
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что родители подали уже более 11 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 миллиона детей."По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 миллионов заявлений на 15,5 миллиона детей", - сказал он на совещании главы государства с членами правительства.Министр отметил, что 99,6% этих заявлений поступили в электронном виде, только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда России (ПФР)."На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей", - сказал он на совещании главы государства с членами правительства.Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что работа по выплатам в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста будет доведена до конца."Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца так, как это было сделано по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода", - заявил он, комментируя выступление главы Минтруда Антона Котякова в ходе совещания с членами правительства.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также могут претендовать семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
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россия, антон котяков, пенсионный фонд рф, общество
18:25 21.07.2021 (обновлено: 18:40 21.07.2021)
 
Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты

Глава Минтруда Антон Котяков: подано уже более 11 млн заявлений на выплату к 1 сентября

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что родители подали уже более 11 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 миллиона детей.
"По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 миллионов заявлений на 15,5 миллиона детей", - сказал он на совещании главы государства с членами правительства.
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Министр отметил, что 99,6% этих заявлений поступили в электронном виде, только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда России (ПФР).
"На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей", - сказал он на совещании главы государства с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что работа по выплатам в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста будет доведена до конца.
"Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца так, как это было сделано по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода", - заявил он, комментируя выступление главы Минтруда Антона Котякова в ходе совещания с членами правительства.
Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также могут претендовать семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
 
РоссияАнтон КотяковПенсионный фонд РФОбщество
 
 
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