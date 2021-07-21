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Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты

Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты - РИА Новости, 21.07.2021

Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что родители подали уже более 11 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 миллиона детей. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:25

2021-07-21T18:25

2021-07-21T18:40

россия

антон котяков

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что родители подали уже более 11 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 миллиона детей."По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 миллионов заявлений на 15,5 миллиона детей", - сказал он на совещании главы государства с членами правительства.Министр отметил, что 99,6% этих заявлений поступили в электронном виде, только 45 тысяч заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда России (ПФР)."На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей", - сказал он на совещании главы государства с членами правительства.Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что работа по выплатам в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста будет доведена до конца."Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца так, как это было сделано по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода", - заявил он, комментируя выступление главы Минтруда Антона Котякова в ходе совещания с членами правительства.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также могут претендовать семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

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россия, антон котяков, пенсионный фонд рф, общество