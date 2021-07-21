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Минтруд назвал процент отказов в детской выплате
Минтруд назвал процент отказов в детской выплате - РИА Новости, 21.07.2021
Минтруд назвал процент отказов в детской выплате
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:31
2021-07-21T18:31
россия
антон котяков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%.По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде."Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%", - сказал он на президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Котяков отметил, что при самостоятельном заполнении человек, допустивший неточности, может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также выплату могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
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россия, антон котяков, владимир путин, общество
18:31 21.07.2021
 
Минтруд назвал процент отказов в детской выплате

Число отказов в выплате 10 тыс руб на детей школьного возраста менее 1% - глава Минтруда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%.
По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 18:25
Минтруд рассказал, сколько заявлений подали на детские выплаты
"Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%", - сказал он на президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Котяков отметил, что при самостоятельном заполнении человек, допустивший неточности, может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.
Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также выплату могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
 
РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинОбщество
 
 
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