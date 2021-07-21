https://ria.ru/20210721/dengi-1742265735.html

Минтруд назвал процент отказов в детской выплате

Минтруд назвал процент отказов в детской выплате - РИА Новости, 21.07.2021

Минтруд назвал процент отказов в детской выплате

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:31

2021-07-21T18:31

2021-07-21T18:31

россия

антон котяков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e467b8689d0d4c97f797c37197acb9e2.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%.По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде."Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%", - сказал он на президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Котяков отметил, что при самостоятельном заполнении человек, допустивший неточности, может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также выплату могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

https://ria.ru/20210721/deti-1742264281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, владимир путин, общество