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Минтруд назвал процент отказов в детской выплате
Минтруд назвал процент отказов в детской выплате - РИА Новости, 21.07.2021
Минтруд назвал процент отказов в детской выплате
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:31
2021-07-21T18:31
2021-07-21T18:31
россия
антон котяков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%.По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде."Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%", - сказал он на президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Котяков отметил, что при самостоятельном заполнении человек, допустивший неточности, может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. Также выплату могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
https://ria.ru/20210721/deti-1742264281.html
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россия, антон котяков, владимир путин, общество
Минтруд назвал процент отказов в детской выплате
Число отказов в выплате 10 тыс руб на детей школьного возраста менее 1% - глава Минтруда