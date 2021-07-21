https://ria.ru/20210721/deflyatsiya-1742273792.html

Росстат впервые почти за год зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые почти за год зафиксировал недельную дефляцию - РИА Новости, 21.07.2021

Росстат впервые почти за год зафиксировал недельную дефляцию

Росстат на неделе с 13 по 19 июля впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию - она составила символические 0,01%, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:08

2021-07-21T19:08

2021-07-21T19:08

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Росстат на неделе с 13 по 19 июля впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию - она составила символические 0,01%, сообщило ведомство."За период с 13 по 19 июля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала июля - 100,38%, с начала года - 104,59% (справочно: июль 2020 года - 100,35%, с начала года - 102,99%)", - говорится в сообщении.В прошлом году Росстат дважды фиксировал недельную дефляцию - с 4 по 10 августа и с 8 по 14 сентября, оба раза по 0,1%. С точностью до сотых долей процента ведомство начало публиковать эти данные с конца мая текущего года.В предыдущую неделю Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,06%. Неделей ранее Росстат наблюдал инфляцию в РФ на уровне 0,46%.Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо - на 0,1%.Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг выросли на 0,2-0,3%. Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты выросли на 0,5%, санатории – на 0,1%, а средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,9%, на проживание в гостиницах 1-5 звезд – от 0,5% до 4,0%, в хостелах – на 0,3%.Продолжили дорожать отслеживаемые Росстатом в еженедельном режиме стройматериалы: плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 3,5%, доски обрезные – на 2,3%, металлочерепица – на 0,8%.

https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742097607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика