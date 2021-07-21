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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/covid-19-1742203877.html
Россия готова предоставить ЕС партию вакцины от COVID-19 для животных
Россия готова предоставить ЕС партию вакцины от COVID-19 для животных - РИА Новости, 21.07.2021
Россия готова предоставить ЕС партию вакцины от COVID-19 для животных
Россия готова бесплатно предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для пушных зверей и научное сопровождение, сообщила РИА Новости советник... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:07
2021-07-21T14:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
юлия мелано
здоровье - общество
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ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Россия готова бесплатно предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для пушных зверей и научное сопровождение, сообщила РИА Новости советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Россия ранее зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). После сообщения о регистрации директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска заявила РИА Новости, что польские заводчики пушных животных очень заинтересованы в препарате."На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка 5 тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", - сказала Мелано."Мы готовы всячески научно сопровождать и кроме того готовы всячески содействовать продвижению вакцины на европейском рынке", - добавила она.Накануне во время российско-польской видеоконференции замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов рассказал, что разработанная в России вакцина от коронавируса для животных безопасна как для человека, так и для окружающей среды. "Вакцина содержит инактивированный антиген, который полностью блокирует возможность распространения вируса в организме пушного зверя", - сказал он.По его словам, "в ходе испытаний вакцина выполнила все требования доклинических и клинических исследований". Он добавил, что в ходе доклинических испытаний было изучено четыре варианта вакцины, был выбран один, который имеет лучшую иммуногенность. По его словам, ученые "достигли золотой середины, где препарат имеет наименьшую реактогенность и наибольшую иммуногенность".Он добавил, что клинические испытания вакцины провели на норках, лисах и песцах. "Испытания прошли успешно. В ходе испытаний у норок после введения препарата не возникает отторжения. Они не испытывают стресс-фактора, как это бывает в стрессовых ситуациях. После исследования крови норок, мы видим высокий уровень антител. Этот уровень антител начинает снижаться только после шести месяцев после введения препарата. Тем самым мы имеем данные, что продолжительность иммунитета после введения вакцины составляет не менее шести месяцев", - рассказал специалист.Он отметил, что доза препарата составляет один миллилитр. Повторную вакцинацию рекомендуется проводить через 21 день.Помимо пушных зверей испытания вакцины были проведены на собаках и кошках. "Эти исследования также завершились успешно", - заявил Кононов.
https://ria.ru/20210527/karnivak-kov-1734360434.html
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коронавирус covid-19, россия, юлия мелано, здоровье - общество
14:07 21.07.2021
 
Россия готова предоставить ЕС партию вакцины от COVID-19 для животных

Россия готова предоставить ЕС партию вакцины от COVID-19 для животных и научное сопровождение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрепарат "Карнивак-Ков", первая в мире вакцина против COVID-19 для животных
Препарат Карнивак-Ков, первая в мире вакцина против COVID-19 для животных - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Россия готова бесплатно предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для пушных зверей и научное сопровождение, сообщила РИА Новости советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Россия ранее зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). После сообщения о регистрации директор Института сельского хозяйства Польши Моника Пшеворска заявила РИА Новости, что польские заводчики пушных животных очень заинтересованы в препарате.
Российская вакцина от COVID-19 для животных Карнивак-Ков
27 мая, 09:48Инфографика
Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
"На сегодняшний день Россия готова предоставить в рамках научных исследований порядка 5 тысяч доз вакцины на бесплатной основе для того, чтобы наши европейские коллеги убедились в эффективности вакцины", - сказала Мелано.
"Мы готовы всячески научно сопровождать и кроме того готовы всячески содействовать продвижению вакцины на европейском рынке", - добавила она.
Накануне во время российско-польской видеоконференции замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов рассказал, что разработанная в России вакцина от коронавируса для животных безопасна как для человека, так и для окружающей среды. "Вакцина содержит инактивированный антиген, который полностью блокирует возможность распространения вируса в организме пушного зверя", - сказал он.
По его словам, "в ходе испытаний вакцина выполнила все требования доклинических и клинических исследований". Он добавил, что в ходе доклинических испытаний было изучено четыре варианта вакцины, был выбран один, который имеет лучшую иммуногенность. По его словам, ученые "достигли золотой середины, где препарат имеет наименьшую реактогенность и наибольшую иммуногенность".
Он добавил, что клинические испытания вакцины провели на норках, лисах и песцах. "Испытания прошли успешно. В ходе испытаний у норок после введения препарата не возникает отторжения. Они не испытывают стресс-фактора, как это бывает в стрессовых ситуациях. После исследования крови норок, мы видим высокий уровень антител. Этот уровень антител начинает снижаться только после шести месяцев после введения препарата. Тем самым мы имеем данные, что продолжительность иммунитета после введения вакцины составляет не менее шести месяцев", - рассказал специалист.
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Он отметил, что доза препарата составляет один миллилитр. Повторную вакцинацию рекомендуется проводить через 21 день.
Помимо пушных зверей испытания вакцины были проведены на собаках и кошках. "Эти исследования также завершились успешно", - заявил Кононов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЮлия МеланоЗдоровье - Общество
 
 
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