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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210721/cannes-1742264997.html
На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона долларов
На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона долларов - РИА Новости, 21.07.2021
На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона долларов
Стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля потратили более миллиона долларов на тестирование посетителей, сообщает Variety. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:33
2021-07-21T18:33
культура
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кино и сериалы
новости культуры
тильда суинтон
леа сейду
билл мюррей
евросоюз
каннский кинофестиваль
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Москва, 21 июл — РИА Новости. Стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля потратили более миллиона долларов на тестирование посетителей, сообщает Variety. За время проведения смотра исследование прошли примерно 28 тысяч гостей. Граждане Евросоюза могли не проходить обследование и предоставить справку о вакцинации, однако это не гарантировало, что посетители не заразятся штаммом "Дельта". Напряжение возросло после того, как актриса Леа Сейду, которая снялась в трех фильмах из конкурсной программы, не поехала на фестиваль, так как заболела коронавирусом. Она подхватила инфекцию на съемках своего нового проекта. Тем не менее сообщений о серьезных вспышках Ковида за пределами Канн не поступало, а слухи, что президент Макрон закроет фестиваль, оказались необоснованными. Смотр посетили звезды мировой величины такие, как Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и многие другие. Жюри возглавил режиссер Спайк Ли. "Это был замечательный фестиваль, к тому же исключительный, — сказал Variety Тьерри Фремо, директор смотра, 17 июля после завершения торжеств. — Нам удалось провести его в нужное время и в почти нормальных условиях благодаря грамотному и надежному протоколу ".Каннский фестиваль в этом году проходил с 6 по 17 июля. Главную награду получила лента "Титан" Джулии Дюкорно.
https://ria.ru/20210717/kinofestival-1741527708.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, тильда суинтон, леа сейду, билл мюррей, евросоюз, каннский кинофестиваль, спайк ли
18:33 21.07.2021
 

На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона долларов

© AFP 2021 / John MacDougallЖенщины в защитных масках во время 74-го Каннского кинофестиваля на юге Франции
Женщины в защитных масках во время 74-го Каннского кинофестиваля на юге Франции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AFP 2021 / John MacDougall
Читать ria.ru в
Москва, 21 июл — РИА Новости. Стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля потратили более миллиона долларов на тестирование посетителей, сообщает Variety.
За время проведения смотра исследование прошли примерно 28 тысяч гостей.
Граждане Евросоюза могли не проходить обследование и предоставить справку о вакцинации, однако это не гарантировало, что посетители не заразятся штаммом "Дельта". Напряжение возросло после того, как актриса Леа Сейду, которая снялась в трех фильмах из конкурсной программы, не поехала на фестиваль, так как заболела коронавирусом. Она подхватила инфекцию на съемках своего нового проекта.
Тем не менее сообщений о серьезных вспышках Ковида за пределами Канн не поступало, а слухи, что президент Макрон закроет фестиваль, оказались необоснованными.
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Смотр посетили звезды мировой величины такие, как Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и многие другие. Жюри возглавил режиссер Спайк Ли.
"Это был замечательный фестиваль, к тому же исключительный, — сказал Variety Тьерри Фремо, директор смотра, 17 июля после завершения торжеств. — Нам удалось провести его в нужное время и в почти нормальных условиях благодаря грамотному и надежному протоколу ".
Каннский фестиваль в этом году проходил с 6 по 17 июля. Главную награду получила лента "Титан" Джулии Дюкорно.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыТильда СуинтонЛеа СейдуБилл МюррейЕвросоюзКаннский кинофестивальСпайк Ли
 
 
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