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Тюменский бюджет получил допдоход от проекта реновации госсобственности
Тюменский бюджет получил допдоход от проекта реновации госсобственности - РИА Новости, 21.07.2021
Тюменский бюджет получил допдоход от проекта реновации госсобственности
Более 40 миллионов рублей получил бюджет Тюменской области от продажи объектов госсобственности в рамках региональной программы реновации, сообщил заместитель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:20
2021-07-21T15:20
2021-07-21T15:20
тюменская область
андрей киселев
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Более 40 миллионов рублей получил бюджет Тюменской области от продажи объектов госсобственности в рамках региональной программы реновации, сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев."Реализация проекта реновации госсобственности стартовала в Тюменской области в конце 2018 года. Тогда всем регионам страны для сокращения дефицита бюджетов было рекомендовано провести инвентаризацию госимущества и сформировать реалистичные планы приватизации объектов госсобственности, которые не используются региональными и муниципальными органами власти", – сказал замгубернатора на онлайн-заседании президиума областного правительстваПо словам Кисилева, потенциальным инвесторам были предложены различные варианты использования объектов для создания и развития бизнеса, в том числе льготная аренда– рубль за квадратный метр на период восстановления и капремонта объекта с возможностью последующего выкупа или продолжения аренды по рыночной цене.Через проект прошли 64 объекта недвижимости, или 14 имущественных комплексов. В результате удалось сократить расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза – с 8 миллионов рублей в 2018 году до 3,7 миллиона рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов.Губернатор области Александр Моор считает, что расходование бюджетных средств на проведение капитального ремонта или реконструкцию неликвидных объектов экономически не эффективно.
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андрей киселев, александр моор
ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Более 40 миллионов рублей получил бюджет Тюменской области от продажи объектов госсобственности в рамках региональной программы реновации, сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев.
"Реализация проекта реновации госсобственности стартовала в Тюменской области в конце 2018 года. Тогда всем регионам страны для сокращения дефицита бюджетов было рекомендовано провести инвентаризацию госимущества и сформировать реалистичные планы приватизации объектов госсобственности, которые не используются региональными и муниципальными органами власти", – сказал замгубернатора на онлайн-заседании президиума областного правительства
По словам Кисилева, потенциальным инвесторам были предложены различные варианты использования объектов для создания и развития бизнеса, в том числе льготная аренда– рубль за квадратный метр на период восстановления и капремонта объекта с возможностью последующего выкупа или продолжения аренды по рыночной цене.
Через проект прошли 64 объекта недвижимости, или 14 имущественных комплексов. В результате удалось сократить расходы областного бюджета на содержание объектов реновации более чем в два раза – с 8 миллионов рублей в 2018 году до 3,7 миллиона рублей в текущем году. Кроме того, региональный бюджет получил дополнительные доходы от продажи таких объектов.
Губернатор области Александр Моор
считает, что расходование бюджетных средств на проведение капитального ремонта или реконструкцию неликвидных объектов экономически не эффективно.
"Инвесторы вовлекают такие объекты в экономический оборот, дают им новую жизнь, а взамен получают особые льготные условия для развития бизнеса. Таким образом, региональный проект реновации госимущества стал значимым фактором улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности Тюменской области. Считаю, что начатую в 2018 году работу необходимо продолжить, с обязательным вовлечением органов местного самоуправления", – заявил глава региона.