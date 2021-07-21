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В Госдуме оценили намерения Британии вернуться к приемам холодной войны
В Госдуме оценили намерения Британии вернуться к приемам холодной войны - РИА Новости, 21.07.2021
В Госдуме оценили намерения Британии вернуться к приемам холодной войны
Намерения руководства ВВС Британии вернуться к приемам "холодной войны" из-за действий России являются еще одним эпизодом в нагнетании русофобии и... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:20
2021-07-21T14:20
россия
госдума рф
нато
елена панина
шотландия
европа
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Намерения руководства ВВС Британии вернуться к приемам "холодной войны" из-за действий России являются еще одним эпизодом в нагнетании русофобии и милитаристского психоза, для того чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.ВВС Великобритании могут вернуться к приемам времен "холодной войны" для противостояния России, в частности, снова отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы, заявил ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон. По его словам, решение возобновить учения было мотивировано появлением у России новых систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также готовностью российской стороны применять силу."Эти заявления – еще один эпизод в серии демаршей британских властей, направленных на нагнетание русофобии и милитаристского психоза", - заявила Панина.Все обоснования таких решений базируются на демагогических аргументах вроде "готовности России применить силу", "приближения России к границам НАТО", сообщила депутат."А на самом деле само НАТО, начиная с 1990-х годов, на сотни километров приблизилась к границам РФ", - напомнила Панина.Такое поведение свидетельствует о безответственности британских властей, нежелании думать над возможными последствиями подобных действий, а практическими результатами этой опасной линии становятся провокации, которые несут прямую угрозу коллективной безопасности в Европе, подобные недавней с эсминцем Defender, отметила депутат."Это очередной шаг к конструированию образа врага, который британские власти создают из России, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем – невиданного в истории экономического спада, межнациональных противоречий, вызванных возникновением миграционных анклавов, а также явным стремлением Шотландии выйти из состава Соединенного Королевства и получить независимость", - подчеркнула Панина.
https://ria.ru/20210721/voennye-1742201196.html
https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html
https://ria.ru/20210713/khuligany-1741014534.html
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россия, госдума рф, нато, елена панина, шотландия, европа, в мире
14:20 21.07.2021
 
В Госдуме оценили намерения Британии вернуться к приемам холодной войны

Депутат Госдумы Панина назвала намерения ВВС Британии вернуться к приемам холодной войны психозом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Намерения руководства ВВС Британии вернуться к приемам "холодной войны" из-за действий России являются еще одним эпизодом в нагнетании русофобии и милитаристского психоза, для того чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.
ВВС Великобритании могут вернуться к приемам времен "холодной войны" для противостояния России, в частности, снова отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы, заявил ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон. По его словам, решение возобновить учения было мотивировано появлением у России новых систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также готовностью российской стороны применять силу.
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"Эти заявления – еще один эпизод в серии демаршей британских властей, направленных на нагнетание русофобии и милитаристского психоза", - заявила Панина.
Все обоснования таких решений базируются на демагогических аргументах вроде "готовности России применить силу", "приближения России к границам НАТО", сообщила депутат.
"А на самом деле само НАТО, начиная с 1990-х годов, на сотни километров приблизилась к границам РФ", - напомнила Панина.
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Такое поведение свидетельствует о безответственности британских властей, нежелании думать над возможными последствиями подобных действий, а практическими результатами этой опасной линии становятся провокации, которые несут прямую угрозу коллективной безопасности в Европе, подобные недавней с эсминцем Defender, отметила депутат.
"Это очередной шаг к конструированию образа врага, который британские власти создают из России, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем – невиданного в истории экономического спада, межнациональных противоречий, вызванных возникновением миграционных анклавов, а также явным стремлением Шотландии выйти из состава Соединенного Королевства и получить независимость", - подчеркнула Панина.
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