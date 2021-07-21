https://ria.ru/20210721/brak-1742184526.html

В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак

В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак - РИА Новости, 21.07.2021

В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак

Брак предлагается прописать в конституции Белоруссии как союз женщины и мужчины, заявил глава комиссии по поправкам в основной закон, председатель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:27

2021-07-21T12:27

2021-07-21T12:27

александр лукашенко

минск

белоруссия

общество

в мире

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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Брак предлагается прописать в конституции Белоруссии как союз женщины и мужчины, заявил глава комиссии по поправкам в основной закон, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии."По разделу "Личность. Общество. Государство" предложено: закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак - это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные... ценности семьи и брака", - сказал Миклашевич на заседании.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.

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минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, общество, в мире