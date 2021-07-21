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В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак
В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак - РИА Новости, 21.07.2021
В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак
Брак предлагается прописать в конституции Белоруссии как союз женщины и мужчины, заявил глава комиссии по поправкам в основной закон, председатель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:27
2021-07-21T12:27
александр лукашенко
минск
белоруссия
общество
в мире
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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Брак предлагается прописать в конституции Белоруссии как союз женщины и мужчины, заявил глава комиссии по поправкам в основной закон, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии."По разделу "Личность. Общество. Государство" предложено: закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак - это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные... ценности семьи и брака", - сказал Миклашевич на заседании.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, общество, в мире
12:27 21.07.2021
 
В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак

В конституции Белоруссии предложили прописать брак как союз мужчины и женщины

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Брак предлагается прописать в конституции Белоруссии как союз женщины и мужчины, заявил глава комиссии по поправкам в основной закон, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Дополняется
Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным
"По разделу "Личность. Общество. Государство" предложено: закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак - это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные... ценности семьи и брака", - сказал Миклашевич на заседании.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
 
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