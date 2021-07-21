16:24 21.07.2021 (обновлено: 16:32 21.07.2021)
В Минэнерго рассказали, когда ждать стабилизацию биржевых цен на бензин
Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство энергетики России рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля благодаря завершению сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля", - говорится в сообщении ведомства.
"Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны", - приводит слова замминистра энергетики Павла Сорокина ведомство.
Он объяснил, что повышение цен на бирже вызвано сезонными факторами: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких НПЗ. Дополнительным фактором стало восстановление экономики и рост внутреннего туризма.
Сорокин добавил, что топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок России на повышенном уровне. В среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тысячи тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года.
Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен - это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.