https://ria.ru/20210721/benzin-1742235950.html

В Минэнерго рассказали, когда ждать стабилизацию биржевых цен на бензин

В Минэнерго рассказали, когда ждать стабилизацию биржевых цен на бензин - РИА Новости, 21.07.2021

В Минэнерго рассказали, когда ждать стабилизацию биржевых цен на бензин

Министерство энергетики России рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля благодаря завершению сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:24

2021-07-21T16:24

2021-07-21T16:32

россия

алексей рыбников

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство энергетики России рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля благодаря завершению сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля", - говорится в сообщении ведомства."Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны", - приводит слова замминистра энергетики Павла Сорокина ведомство.Он объяснил, что повышение цен на бирже вызвано сезонными факторами: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких НПЗ. Дополнительным фактором стало восстановление экономики и рост внутреннего туризма.Сорокин добавил, что топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок России на повышенном уровне. В среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тысячи тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года.Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила исторический рекорд июля 2020 года и достигла 59 849 рублей за тонну, а цена Аи-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение - 57 061 рубль за тонну.Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен - это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/irkutsk-1741903789.html

россия

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россия, алексей рыбников, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, экономика