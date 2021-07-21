https://ria.ru/20210721/benzin-1742213531.html

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла рекорда

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла рекорда - РИА Новости, 21.07.2021

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла рекорда

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года, а цена Аи-92 третий... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:43

2021-07-21T14:43

2021-07-21T14:43

россия

алексей рыбников

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года, а цена Аи-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение, следует из данных биржи.По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-95, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 59 849 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,59%.Таким образом, стоимость марки побила свой рекорд, который был достигнут в июле 2020 года - 59 784 рубля за тонну.Цена Аи-92 третий день подряд продолжает бить рекорды на бирже, по итогам торгов в среду его цена составила 57 061 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,55%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен - это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европейской части. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.

https://ria.ru/20210719/benzin-1741860596.html

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россия, алексей рыбников, аи-92, аи-95, экономика