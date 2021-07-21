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В МИД Белоруссии прокомментировали отношения с США
В МИД Белоруссии прокомментировали отношения с США - РИА Новости, 21.07.2021
В МИД Белоруссии прокомментировали отношения с США
Минск готов к продолжению диалога с США, в том числе и для поиска выхода из текущей ситуации в отношениях, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:47
2021-07-21T19:47
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Минск готов к продолжению диалога с США, в том числе и для поиска выхода из текущей ситуации в отношениях, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Мы готовы к продолжению диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом", - сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что "с посольством США в Беларуси, с государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте". "Ведется диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную обеспокоенность. Да, не всегда наши подходы совпадают. Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем", - констатировал пресс-секретарь.
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мид белоруссии, минск, белоруссия, сша, в мире
19:47 21.07.2021
 
В МИД Белоруссии прокомментировали отношения с США

Пресс-секретарь МИД Глаз: Белоруссия готова к продолжению диалога с США, закрытых тем нет

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Минск готов к продолжению диалога с США, в том числе и для поиска выхода из текущей ситуации в отношениях, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Мы готовы к продолжению диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом", - сказал пресс-секретарь.
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Он подчеркнул, что "с посольством США в Беларуси, с государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте". "Ведется диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную обеспокоенность. Да, не всегда наши подходы совпадают. Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем", - констатировал пресс-секретарь.
 
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