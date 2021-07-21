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В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков
В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков - РИА Новости, 21.07.2021
В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков
Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, заявил глава комиссии, председатель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:50
2021-07-21T13:58
александр лукашенко
минск
в мире
белоруссия
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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента."Уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - сказал Миклашевич.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html
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александр лукашенко, минск, в мире, белоруссия
10:50 21.07.2021 (обновлено: 13:58 21.07.2021)
 
В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков

В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков — не более двух

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента.
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"Уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - сказал Миклашевич.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
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