https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742166091.html

В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков

В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков - РИА Новости, 21.07.2021

В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков

Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, заявил глава комиссии, председатель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:50

2021-07-21T10:50

2021-07-21T13:58

александр лукашенко

минск

в мире

белоруссия

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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента."Уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - сказал Миклашевич.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.

https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html

https://ria.ru/20210427/referendum-1730087199.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, в мире, белоруссия