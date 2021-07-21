https://ria.ru/20210721/bashkirova-1742250225.html

Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве

Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 21.07.2021

Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве

Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, решила сходить в храм при СИЗО, рассказала в среду член СПЧ и Общественного... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:32

2021-07-21T17:32

2021-07-21T17:38

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

ева меркачева

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дтп

происшествия

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, решила сходить в храм при СИЗО, рассказала в среду член СПЧ и Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева."С девушкой все нормально. У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц. Психолог ее навещала. Она выразила желание сходить в храм. Он находится прямо в здании СИЗО. Мы предложили ей вести дневник или писать какие-то рассказы, это помогает в стрессовых ситуациях. Она сразу попросила блокнот и ручку. Администрация СИЗО обещала помочь с этим", - заявила Меркачева в эфире "Эха Москвы".Мыслей о суициде, по мнению Меркачевой, у девушки нет, но и думать о будущем она пока не хочет.По мнению правозащитницы, нахождение в СИЗО – излишняя мера для девушки, так как она не хотела совершать преступление. Да и вряд ли бы она решила повторить что-то подобное, находясь под домашним арестом, добавила член СПЧ.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20210719/pashaev-1741920127.html

https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дтп, происшествия