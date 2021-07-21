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Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве
Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 21.07.2021
Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве
Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, решила сходить в храм при СИЗО, рассказала в среду член СПЧ и Общественного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:32
2021-07-21T17:38
дтп с тремя детьми в солнцево
валерия башкирова
ева меркачева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дтп
происшествия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, решила сходить в храм при СИЗО, рассказала в среду член СПЧ и Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева."С девушкой все нормально. У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц. Психолог ее навещала. Она выразила желание сходить в храм. Он находится прямо в здании СИЗО. Мы предложили ей вести дневник или писать какие-то рассказы, это помогает в стрессовых ситуациях. Она сразу попросила блокнот и ручку. Администрация СИЗО обещала помочь с этим", - заявила Меркачева в эфире "Эха Москвы".Мыслей о суициде, по мнению Меркачевой, у девушки нет, но и думать о будущем она пока не хочет.По мнению правозащитницы, нахождение в СИЗО – излишняя мера для девушки, так как она не хотела совершать преступление. Да и вряд ли бы она решила повторить что-то подобное, находясь под домашним арестом, добавила член СПЧ.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
https://ria.ru/20210719/pashaev-1741920127.html
https://ria.ru/20210720/avariya-1741960258.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дтп, происшествия
17:32 21.07.2021 (обновлено: 17:38 21.07.2021)
 
Представитель СПЧ рассказала о состоянии девушки, сбившей детей в Москве

Член СПЧ при ФСИН Ева Меркачева: девушка, сбившая детей в Москве, захотела сходить в храм при СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова на заседании Тверского суда
Валерия Башкирова на заседании Тверского суда - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, решила сходить в храм при СИЗО, рассказала в среду член СПЧ и Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева.
"С девушкой все нормально. У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц. Психолог ее навещала. Она выразила желание сходить в храм. Он находится прямо в здании СИЗО. Мы предложили ей вести дневник или писать какие-то рассказы, это помогает в стрессовых ситуациях. Она сразу попросила блокнот и ручку. Администрация СИЗО обещала помочь с этим", - заявила Меркачева в эфире "Эха Москвы".
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Мыслей о суициде, по мнению Меркачевой, у девушки нет, но и думать о будущем она пока не хочет.
"Мы спрашивали о том, не хочет ли она продолжить обучение [Валерия – студентка одного из вузов]. Такое возможно в СИЗО, но она сказала, что не хочет об этом думать. Пока она хочет читать книги", – добавила Меркачева.
По мнению правозащитницы, нахождение в СИЗО – излишняя мера для девушки, так как она не хотела совершать преступление. Да и вряд ли бы она решила повторить что-то подобное, находясь под домашним арестом, добавила член СПЧ.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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ДТП с тремя детьми в СолнцевоВалерия БашкироваЕва МеркачеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ДТППроисшествия
 
 
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