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Новикомбанк профинансирует холдинг "Вертолеты России" на 10 млрд рублей
Новикомбанк профинансирует холдинг "Вертолеты России" на 10 млрд рублей - РИА Новости, 21.07.2021
Новикомбанк профинансирует холдинг "Вертолеты России" на 10 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с холдингом "Вертолеты России" об организации финансирования проектов по серийному... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:34
2021-07-21T12:34
россия
новикомбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с холдингом "Вертолеты России" об организации финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения на сумму 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Соглашение подписано в рамках проходящего в Подмосковье международного авиационно-космического салона МАКС-2021."Новикомбанк организует финансирование для одного из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли - холдинга "Вертолеты России". Понимание отрасли и высокий уровень экспертизы позволяет нам участвовать в реализации масштабных программ. Наше сотрудничество с холдингом дает видимые результаты в виде новейшей техники, востребованной как в России, так и за рубежом",- сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк сотрудничает с холдингом "Вертолеты России" с 2011 года. В 2019 году холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов. В частности, при поддержке Новикомбанка организуется финансирование таких значимых проектов холдинга, как поставка, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226; Ансат, Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения. Специально для "Вертолетов России" и входящих в Холдинг организаций Новикомбанк обеспечивает разработку уникальных кредитно-финансовых механизмов, а также внедрение в Холдинге современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности его деятельности.
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россия, новикомбанк, новости компаний - экономика
12:34 21.07.2021
 

Новикомбанк профинансирует холдинг "Вертолеты России" на 10 млрд рублей

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с холдингом "Вертолеты России" об организации финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения на сумму 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Соглашение подписано в рамках проходящего в Подмосковье международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 14:05
Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ
"Новикомбанк организует финансирование для одного из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли - холдинга "Вертолеты России". Понимание отрасли и высокий уровень экспертизы позволяет нам участвовать в реализации масштабных программ. Наше сотрудничество с холдингом дает видимые результаты в виде новейшей техники, востребованной как в России, так и за рубежом",- сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поставившая подпись под соглашением.
Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк сотрудничает с холдингом "Вертолеты России" с 2011 года. В 2019 году холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов. В частности, при поддержке Новикомбанка организуется финансирование таких значимых проектов холдинга, как поставка, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226; Ансат, Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения. Специально для "Вертолетов России" и входящих в Холдинг организаций Новикомбанк обеспечивает разработку уникальных кредитно-финансовых механизмов, а также внедрение в Холдинге современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности его деятельности.
 
РоссияНовикомбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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