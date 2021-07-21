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"Азимут" подписал контракт на поставку шести самолетов Airbus A220
"Азимут" подписал контракт на поставку шести самолетов Airbus A220 - РИА Новости, 21.07.2021
"Азимут" подписал контракт на поставку шести самолетов Airbus A220
Airbus поставит авиакомпании "Азимут" 6 самолетов Airbus A220-300, соответствующее соглашение подписано в ходе авиасалона МАКС в среду, передает корреспондент... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:14
2021-07-21T16:14
макс-2021
airbus
авиакомпания "азимут"
технологии
экономика
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Airbus поставит авиакомпании "Азимут" 6 самолетов Airbus A220-300, соответствующее соглашение подписано в ходе авиасалона МАКС в среду, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня я рад анонсировать, что авиакомпания "Азимут" подписала контракт на поставку шести самолётов Airbus 220 в 2022, 2023 и 2024 годах", - сказал гендиректор авиакомпании Павел Екжанов.Airbus отмечает, что все самолеты будут представлены в одноклассной компоновке салона на 148 мест. Авиакомпания планирует эксплуатировать A220 на направлениях из аэропортов базирования (Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды). С получением нового типа самолета у авиакомпании "Азимут" появится возможность развивать внутреннюю маршрутную сеть, в том числе направления в Сибирь, а также международные направления в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока.Компания добавляет, что благодаря использованию новейших технологий A220 является самым тихим и экологически чистым самолетом в своем классе. Уровень внешнего шума снижен на 50%, расход топлива и выбросы CO2 из расчета на одно место сокращены на 25% по сравнению с самолетами предыдущего поколения, а выбросы NOx на 50% ниже отраслевых стандартов. Все это делает A220 оптимальным самолетом для эксплуатации в крупных городах. Салон самолета оснащен самыми широкими креслами эконом-класса по сравнению с остальными узкофюзеляжными самолетами.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, airbus, авиакомпания "азимут", технологии, экономика
16:14 21.07.2021
 
"Азимут" подписал контракт на поставку шести самолетов Airbus A220

Airbus поставит авиакомпании "Азимут" шесть самолетов Airbus A220-300

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Airbus поставит авиакомпании "Азимут" 6 самолетов Airbus A220-300, соответствующее соглашение подписано в ходе авиасалона МАКС в среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня я рад анонсировать, что авиакомпания "Азимут" подписала контракт на поставку шести самолётов Airbus 220 в 2022, 2023 и 2024 годах", - сказал гендиректор авиакомпании Павел Екжанов.
Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-202 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 19:05
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Airbus отмечает, что все самолеты будут представлены в одноклассной компоновке салона на 148 мест. Авиакомпания планирует эксплуатировать A220 на направлениях из аэропортов базирования (Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды). С получением нового типа самолета у авиакомпании "Азимут" появится возможность развивать внутреннюю маршрутную сеть, в том числе направления в Сибирь, а также международные направления в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока.
Компания добавляет, что благодаря использованию новейших технологий A220 является самым тихим и экологически чистым самолетом в своем классе. Уровень внешнего шума снижен на 50%, расход топлива и выбросы CO2 из расчета на одно место сокращены на 25% по сравнению с самолетами предыдущего поколения, а выбросы NOx на 50% ниже отраслевых стандартов. Все это делает A220 оптимальным самолетом для эксплуатации в крупных городах. Салон самолета оснащен самыми широкими креслами эконом-класса по сравнению с остальными узкофюзеляжными самолетами.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
МАКС-2021AirbusАвиакомпания "Азимут"ТехнологииЭкономика
 
 
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