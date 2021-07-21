"Азимут" подписал контракт на поставку шести самолетов Airbus A220
Airbus поставит авиакомпании "Азимут" шесть самолетов Airbus A220-300
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Airbus поставит авиакомпании "Азимут" 6 самолетов Airbus A220-300, соответствующее соглашение подписано в ходе авиасалона МАКС в среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня я рад анонсировать, что авиакомпания "Азимут" подписала контракт на поставку шести самолётов Airbus 220 в 2022, 2023 и 2024 годах", - сказал гендиректор авиакомпании Павел Екжанов.
Airbus отмечает, что все самолеты будут представлены в одноклассной компоновке салона на 148 мест. Авиакомпания планирует эксплуатировать A220 на направлениях из аэропортов базирования (Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды). С получением нового типа самолета у авиакомпании "Азимут" появится возможность развивать внутреннюю маршрутную сеть, в том числе направления в Сибирь, а также международные направления в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока.
Компания добавляет, что благодаря использованию новейших технологий A220 является самым тихим и экологически чистым самолетом в своем классе. Уровень внешнего шума снижен на 50%, расход топлива и выбросы CO2 из расчета на одно место сокращены на 25% по сравнению с самолетами предыдущего поколения, а выбросы NOx на 50% ниже отраслевых стандартов. Все это делает A220 оптимальным самолетом для эксплуатации в крупных городах. Салон самолета оснащен самыми широкими креслами эконом-класса по сравнению с остальными узкофюзеляжными самолетами.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.