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"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам - РИА Новости, 21.07.2021
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам
"АвтоВАЗ" предоставит россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:37
2021-07-21T15:06
россия
автоваз
renault s.a
тольятти
ижевск
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" предоставит россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары."Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь", — говорится в сообщении производителя.В компании уточнили, что для участия в акции можно предъявить QR-код сертификата вакцинации.Так, плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах обойдется владельцам сертификатов на десять процентов дешевле. Скидку в пять процентов получат привитые покупатели запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах "Lada Dеталь".Всего в России насчитывается около полутора тысяч магазинов "Lada Deталь" и более 300 дилеров, напомнили в компании.
https://ria.ru/20210721/rozygrysh-1742197848.html
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россия, автоваз, renault s.a, тольятти, ижевск, экономика
14:37 21.07.2021 (обновлено: 15:06 21.07.2021)
 
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам

"АвтоВАЗ" предоставит вакцинированным гражданам скидки на ТО и запчасти для Lada

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" предоставит россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары.
"Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь", — говорится в сообщении производителя.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
13:41Распространение коронавируса
В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся
В компании уточнили, что для участия в акции можно предъявить QR-код сертификата вакцинации.
Так, плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах обойдется владельцам сертификатов на десять процентов дешевле. Скидку в пять процентов получат привитые покупатели запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах "Lada Dеталь".
Всего в России насчитывается около полутора тысяч магазинов "Lada Deталь" и более 300 дилеров, напомнили в компании.
Строительная площадка - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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РоссияАвтоВАЗRenault S.AТольяттиИжевскЭкономика
 
 
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