https://ria.ru/20210721/avtovaz-1742211971.html
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам - РИА Новости, 21.07.2021
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам
"АвтоВАЗ" предоставит россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:37
2021-07-21T14:37
2021-07-21T15:06
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ижевск
экономика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" предоставит россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары."Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов "Lada Dеталь", — говорится в сообщении производителя.В компании уточнили, что для участия в акции можно предъявить QR-код сертификата вакцинации.Так, плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах обойдется владельцам сертификатов на десять процентов дешевле. Скидку в пять процентов получат привитые покупатели запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах "Lada Dеталь".Всего в России насчитывается около полутора тысяч магазинов "Lada Deталь" и более 300 дилеров, напомнили в компании.
https://ria.ru/20210721/rozygrysh-1742197848.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/podmoskove-1740497302.html
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россия, автоваз, renault s.a, тольятти, ижевск, экономика
14:37 21.07.2021 (обновлено: 15:06 21.07.2021)
"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам
"АвтоВАЗ" предоставит вакцинированным гражданам скидки на ТО и запчасти для Lada