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Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"
Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс" - РИА Новости, 21.07.2021
Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"
Власти Приморья прорабатывают с Минобороны и другими ведомствами вопрос о привлечении заказов на авиационный завод "Прогресс" в Арсеньеве и модернизации его... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:39
2021-07-21T11:39
авиационный завод "прогресс"
ка-62
вертолеты россии
ка-52 "аллигатор"
олег кожемяко
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают с Минобороны и другими ведомствами вопрос о привлечении заказов на авиационный завод "Прогресс" в Арсеньеве и модернизации его производственных мощностей, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.В среду губернатор посетил заводы "Прогресс" и "Аскольд".Он отметил, что власти региона будут всячески поддерживать предприятие и всесторонне помогать с получением заказов.В разговоре с сотрудниками завода "Прогресс" губернатор отметил, что Ка-62, который готовят к выпуску на предприятии, – долгожданная продукция для Приморья. Правительство края купит первые два вертолета на заводе, произведет их "обкатку" и будет активно эксплуатировать.Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
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авиационный завод "прогресс", ка-62, вертолеты россии, ка-52 "аллигатор", олег кожемяко, экономика
11:39 21.07.2021
 
Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"

Глава Приморья Кожемяко: власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают с Минобороны и другими ведомствами вопрос о привлечении заказов на авиационный завод "Прогресс" в Арсеньеве и модернизации его производственных мощностей, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
В среду губернатор посетил заводы "Прогресс" и "Аскольд".
"Поговорили с сотрудниками завода "Прогресс". Один из главных вопросов, который волнует заводчан, - обеспечение градообразующего предприятия заказами на долгосрочный период. В этом вопросе у нас есть четкое понимание по загруженности завода на ближайшие два года. При этом уже сейчас прорабатываем с министерством обороны и другими федеральными ведомствами вопрос о дальнейшей обеспеченности "Прогресса" заказами военной и гражданской воздушной техники, а также модернизации его производственных мощностей", - сообщил Кожемяко.
Он отметил, что власти региона будут всячески поддерживать предприятие и всесторонне помогать с получением заказов.
В разговоре с сотрудниками завода "Прогресс" губернатор отметил, что Ка-62, который готовят к выпуску на предприятии, – долгожданная продукция для Приморья. Правительство края купит первые два вертолета на заводе, произведет их "обкатку" и будет активно эксплуатировать.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
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Авиационный завод "Прогресс"Ка-62Вертолеты РоссииКа-52 "Аллигатор"Олег КожемякоЭкономика
 
 
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