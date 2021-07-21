https://ria.ru/20210721/aviazavod-1742174044.html

Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"

Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс" - РИА Новости, 21.07.2021

Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"

Власти Приморья прорабатывают с Минобороны и другими ведомствами вопрос о привлечении заказов на авиационный завод "Прогресс" в Арсеньеве и модернизации его... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:39

2021-07-21T11:39

2021-07-21T11:39

авиационный завод "прогресс"

ка-62

вертолеты россии

ка-52 "аллигатор"

олег кожемяко

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают с Минобороны и другими ведомствами вопрос о привлечении заказов на авиационный завод "Прогресс" в Арсеньеве и модернизации его производственных мощностей, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.В среду губернатор посетил заводы "Прогресс" и "Аскольд".Он отметил, что власти региона будут всячески поддерживать предприятие и всесторонне помогать с получением заказов.В разговоре с сотрудниками завода "Прогресс" губернатор отметил, что Ка-62, который готовят к выпуску на предприятии, – долгожданная продукция для Приморья. Правительство края купит первые два вертолета на заводе, произведет их "обкатку" и будет активно эксплуатировать.Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.

https://ria.ru/20210712/kurorty-1740870441.html

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авиационный завод "прогресс", ка-62, вертолеты россии, ка-52 "аллигатор", олег кожемяко, экономика