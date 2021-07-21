Власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"
Глава Приморья Кожемяко: власти Приморья помогут с привлечением заказов на авиазавод "Прогресс"
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают с Минобороны и другими ведомствами вопрос о привлечении заказов на авиационный завод "Прогресс" в Арсеньеве и модернизации его производственных мощностей, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
В среду губернатор посетил заводы "Прогресс" и "Аскольд".
"Поговорили с сотрудниками завода "Прогресс". Один из главных вопросов, который волнует заводчан, - обеспечение градообразующего предприятия заказами на долгосрочный период. В этом вопросе у нас есть четкое понимание по загруженности завода на ближайшие два года. При этом уже сейчас прорабатываем с министерством обороны и другими федеральными ведомствами вопрос о дальнейшей обеспеченности "Прогресса" заказами военной и гражданской воздушной техники, а также модернизации его производственных мощностей", - сообщил Кожемяко.
Он отметил, что власти региона будут всячески поддерживать предприятие и всесторонне помогать с получением заказов.
В разговоре с сотрудниками завода "Прогресс" губернатор отметил, что Ка-62, который готовят к выпуску на предприятии, – долгожданная продукция для Приморья. Правительство края купит первые два вертолета на заводе, произведет их "обкатку" и будет активно эксплуатировать.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.