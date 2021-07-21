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В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2021
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ
По меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара США по дому в провинции Эль-Хасеке в Сирии, передает сирийский государственный телеканал... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:26
2021-07-21T23:26
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара США по дому в провинции Эль-Хасеке в Сирии, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Три человека погибли в результате удара военной авиации американских оккупантов по дому в деревне Харбат-Джамус на востоке провинции Эль-Хасеке", - говорится в сообщении телеканала.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире
23:26 21.07.2021
 
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ

Al-Ikhbariya: в Сирии три человека погибли во время авиаудара США

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Darko Bandic
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара США по дому в провинции Эль-Хасеке в Сирии, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Три человека погибли в результате удара военной авиации американских оккупантов по дому в деревне Харбат-Джамус на востоке провинции Эль-Хасеке", - говорится в сообщении телеканала.
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Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
 
Дейр-эз-Зор (мухафаза)СирияСШАВ мире
 
 
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