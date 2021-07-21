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В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2021
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ
По меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара США по дому в провинции Эль-Хасеке в Сирии, передает сирийский государственный телеканал... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:26
2021-07-21T23:26
2021-07-21T23:26
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара США по дому в провинции Эль-Хасеке в Сирии, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Три человека погибли в результате удара военной авиации американских оккупантов по дому в деревне Харбат-Джамус на востоке провинции Эль-Хасеке", - говорится в сообщении телеканала.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ
Al-Ikhbariya: в Сирии три человека погибли во время авиаудара США