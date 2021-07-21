https://ria.ru/20210721/auktsion-1742181123.html
В Москве объявлен второй аукцион по развитию территории бывшей промзоны
В Москве объявлен второй аукцион по развитию территории бывшей промзоны - РИА Новости, 21.07.2021
В Москве объявлен второй аукцион по развитию территории бывшей промзоны
Москва объявила аукцион для инвесторов на право комплексного развития территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:14
2021-07-21T12:14
2021-07-21T12:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d30535f0158532af0c780383cf6816da.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москва объявила аукцион для инвесторов на право комплексного развития территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы" состоится 31 августа. Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что с победителем аукциона будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 миллиарда рублей, а промзона должна преобразиться не позднее 2035 года."Победитель аукциона возведет 251 тысячу квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры (в том числе, 25 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации), а также объекты производственного и общественно-делового назначения площадью 470 тысяч квадратных метров", — уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Всего на территории бывшей промзоны площадью около 30 га будет построено 720 тысяч квадратных метров недвижимости, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210716/zaymy-1741498857.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df84ed92bb3cb34600698115270663d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости
. Москва
объявила аукцион для инвесторов на право комплексного развития территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы" состоится 31 августа. Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что с победителем аукциона будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 миллиарда рублей, а промзона должна преобразиться не позднее 2035 года.
"Победитель аукциона возведет 251 тысячу квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры (в том числе, 25 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации), а также объекты производственного и общественно-делового назначения площадью 470 тысяч квадратных метров", — уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Всего на территории бывшей промзоны площадью около 30 га будет построено 720 тысяч квадратных метров недвижимости, отмечается в сообщении.