https://ria.ru/20210721/auktsion-1742181123.html

В Москве объявлен второй аукцион по развитию территории бывшей промзоны

В Москве объявлен второй аукцион по развитию территории бывшей промзоны - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве объявлен второй аукцион по развитию территории бывшей промзоны

Москва объявила аукцион для инвесторов на право комплексного развития территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:14

2021-07-21T12:14

2021-07-21T12:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москва объявила аукцион для инвесторов на право комплексного развития территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы" состоится 31 августа. Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что с победителем аукциона будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 миллиарда рублей, а промзона должна преобразиться не позднее 2035 года."Победитель аукциона возведет 251 тысячу квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры (в том числе, 25 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации), а также объекты производственного и общественно-делового назначения площадью 470 тысяч квадратных метров", — уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Всего на территории бывшей промзоны площадью около 30 га будет построено 720 тысяч квадратных метров недвижимости, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210716/zaymy-1741498857.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва