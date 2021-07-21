https://ria.ru/20210721/arkheologiya-1741992457.html

В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля

В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля - РИА Новости, 21.07.2021

В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля

Совместная французско-египетская миссия археологов обнаружила в районе затопленного древнего города Гераклион недалеко от современной египетской Александрии... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T06:43

2021-07-21T06:43

2021-07-21T06:46

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КАИР, 21 июл – РИА Новости. Совместная французско-египетская миссия археологов обнаружила в районе затопленного древнего города Гераклион недалеко от современной египетской Александрии обломки военного корабля эпохи Птолемеев (IV века до нашей эры), сообщило министерство туризма Египта.Корабль затонул после того, как на него обрушилась часть стены храма Амона во втором веке до нашей эры вследствие землетрясения, пояснил генсек Высшего совета по древностям Мустафа Вазири. Как отмечается в полученном РИА Новости пресс-релизе, корабль, однако, хорошо сохранился в заливе Абу-Кир именно благодаря тому, что он находился под кусками стены.Обломки судна были найдены под пятью метрами ила, смешанного с деталями храма.По словам главы экспедиции археологов IEASM Франка Годьо, находка является уникальной, так как скоростные корабли данной эпохи ученым удается обнаружить крайне редко. По его словам, длина корабля превышала 25 метров, а при построении использовались классический и древнеегипетский стиль. Гладкое дно корабля идеально подходило для плавания по реке Нил, он был оснащен и веслами. Ряд признаков указывают на то, что судно было построено в Египте, при этом применялось повторное использование дерева.Помимо этого, археологи обнаружили древнегреческие захоронения, датированные IV веком до нашей эры у северо-восточного входа в Гераклион. "Эта находка указывает на присутствие древнегреческих коммерсантов, проживавших в данном городе ... им позволили жить здесь в конце фараонского периода, они воздвигли погребальные храмы рядом с храмом Амона, однако из-за природных катастроф район был уничтожен, а остатки цивилизации найдены вместе с обломками храма", - цитируется в сообщении глава центрального департамента затопленных древностей Ихаб Фахми.Ученые считают, что Гераклион был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся на разной глубине (до 45 метров). Археологи обнаружили его в 2000 году, город считается интереснейшим подводным музеем.

https://radiosputnik.ria.ru/20190815/1557508746.html

древний египет

средиземное море

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новости культуры, археология, древний египет, средиземное море, александрия