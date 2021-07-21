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Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США - РИА Новости, 21.07.2021
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США
Проблемы в доверии между Москвой и Вашингтоном начались до украинского кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:47
2021-07-21T09:25
россия
вашингтон
анатолий антонов
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Проблемы в доверии между Москвой и Вашингтоном начались до украинского кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America.В американских СМИ, как подчеркнул дипломат, слишком много ложной информации о российской внешней политике."Мы должны поправить дело: российское правительство и американская администрация. Хорошие отношения между странами в интересах народа Америки, как и российского. Мы обречены на сотрудничество", — продолжил Антонов.Он добавил, что времени на разногласия нет, страны должны сделать многое, чтобы решить проблемы сегодняшнего дня: пандемию, терроризм, изменение климата."Мы видим, что происходит в Афганистане после решения США отвести их силы. Я понимаю, как многое мы должны сделать вместе", — сказал посол.По мнению Антонова, победить в такой ситуации можно только вместе.
https://ria.ru/20210721/antonov-1742122934.html
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россия, вашингтон, анатолий антонов, европа, сша, в мире
02:47 21.07.2021 (обновлено: 09:25 21.07.2021)
 
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США

Посол Антонов заявил, что проблемы с доверием между Россией и США начались до украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Проблемы в доверии между Москвой и Вашингтоном начались до украинского кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America.

"Что я вижу сегодня: у нас недостаток уверенности и доверия между США и Россией. Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло. Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис", — отметил Антонов.

В американских СМИ, как подчеркнул дипломат, слишком много ложной информации о российской внешней политике.
"Мы должны поправить дело: российское правительство и американская администрация. Хорошие отношения между странами в интересах народа Америки, как и российского. Мы обречены на сотрудничество", — продолжил Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
02:17
Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России
Он добавил, что времени на разногласия нет, страны должны сделать многое, чтобы решить проблемы сегодняшнего дня: пандемию, терроризм, изменение климата.
"Мы видим, что происходит в Афганистане после решения США отвести их силы. Я понимаю, как многое мы должны сделать вместе", — сказал посол.
По мнению Антонова, победить в такой ситуации можно только вместе.
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