https://ria.ru/20210721/antonov-1742123982.html
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США - РИА Новости, 21.07.2021
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США
Проблемы в доверии между Москвой и Вашингтоном начались до украинского кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:47
2021-07-21T02:47
2021-07-21T09:25
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Проблемы в доверии между Москвой и Вашингтоном начались до украинского кризиса, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America.В американских СМИ, как подчеркнул дипломат, слишком много ложной информации о российской внешней политике."Мы должны поправить дело: российское правительство и американская администрация. Хорошие отношения между странами в интересах народа Америки, как и российского. Мы обречены на сотрудничество", — продолжил Антонов.Он добавил, что времени на разногласия нет, страны должны сделать многое, чтобы решить проблемы сегодняшнего дня: пандемию, терроризм, изменение климата."Мы видим, что происходит в Афганистане после решения США отвести их силы. Я понимаю, как многое мы должны сделать вместе", — сказал посол.По мнению Антонова, победить в такой ситуации можно только вместе.
https://ria.ru/20210721/antonov-1742122934.html
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россия, вашингтон, анатолий антонов, европа, сша, в мире
02:47 21.07.2021 (обновлено: 09:25 21.07.2021)
Антонов рассказал, когда начались проблемы с доверием между Россией и США
Посол Антонов заявил, что проблемы с доверием между Россией и США начались до украинского кризиса