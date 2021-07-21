Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/an-28-1742230139.html
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж - РИА Новости, 21.07.2021
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал, что впервые за штурвал сел в 18-летнем возрасте. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:58
2021-07-21T17:19
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
хабаровск
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742246711_0:0:1193:672_1920x0_80_0_0_04fd8e2fb217c4d8c8584767442f949f.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал, что впервые за штурвал сел в 18-летнем возрасте.В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале."Я сел за штурвал самолета еще в 18-летнем возрасте. Пришел записаться в магнитогорский аэроклуб парашютистом, а меня инструктора-летчики переманили к себе. Я в это время обучался в магнитогорском индустриальном техникуме, после окончания должен был стать техником-механиком. Но учеба, процесс парашютных прыжков, полета, меня увлек, и после выпуска из техникума в 1984 году поступил в военное училище", - рассказал Прытков.По его словам, в 1988 году он окончил училище и по распределению остался там работать инструктором, недолго прослужил в полку в звании старшего лейтенанта и уволился из армии. После этого не работал на летной должности, но затем попал в магнитогорский аэроклуб в качестве летчика-инструктора на Як-52, потом переучился на самолет Ан-2, перешел в гражданскую авиацию."На Ан-28 я пришел в компанию в 2021 году, в Хабаровске переучился на этот самолет и с 13-го (2013-го) года я ввелся в командиры, и вот до сих пор тружусь порядка 8 лет", - сказал командир экипажа.Пилот Анатолий Прытков рассказал, что не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе."Дальше я летать не боюсь, если компании будет согласна, я готов вернуться. Готов вернуться", - сказал он.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.
https://ria.ru/20210721/posadka-1742219407.html
https://ria.ru/20210721/an-28-1742226892.html
хабаровск
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742246711_246:0:1193:710_1920x0_80_0_0_2213a063d69858add2f7fe3888af51e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, хабаровск, томская область
15:58 21.07.2021 (обновлено: 17:19 21.07.2021)
 
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж

Пилот жестко севшего под Томском Ан-28 рассказал, что за штурвалом с 18 лет

© РИА Новости / Пресс-служба департамента здравоохранения Томской области / Перейти в фотобанкПилот самолета Ан-28 "Сибирской легкой авиации" Анатолий Прытков
Пилот самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации Анатолий Прытков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба департамента здравоохранения Томской области
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал, что впервые за штурвал сел в 18-летнем возрасте.
В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале.
Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в Томск с места жесткой посадки самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации в Томской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 15:05
Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге
"Я сел за штурвал самолета еще в 18-летнем возрасте. Пришел записаться в магнитогорский аэроклуб парашютистом, а меня инструктора-летчики переманили к себе. Я в это время обучался в магнитогорском индустриальном техникуме, после окончания должен был стать техником-механиком. Но учеба, процесс парашютных прыжков, полета, меня увлек, и после выпуска из техникума в 1984 году поступил в военное училище", - рассказал Прытков.
По его словам, в 1988 году он окончил училище и по распределению остался там работать инструктором, недолго прослужил в полку в звании старшего лейтенанта и уволился из армии. После этого не работал на летной должности, но затем попал в магнитогорский аэроклуб в качестве летчика-инструктора на Як-52, потом переучился на самолет Ан-2, перешел в гражданскую авиацию.
"На Ан-28 я пришел в компанию в 2021 году, в Хабаровске переучился на этот самолет и с 13-го (2013-го) года я ввелся в командиры, и вот до сих пор тружусь порядка 8 лет", - сказал командир экипажа.
Пилот Анатолий Прытков рассказал, что не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе.
"Дальше я летать не боюсь, если компании будет согласна, я готов вернуться. Готов вернуться", - сказал он.
Самолет Ан-28 Сибирской легкой авиации, совершивший жесткую посадку в Томской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 15:41
Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28ХабаровскТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния