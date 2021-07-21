https://ria.ru/20210721/an-28-1742230139.html

Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж

Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж - РИА Новости, 21.07.2021

Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж

Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал, что впервые за штурвал сел в 18-летнем возрасте. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:58

2021-07-21T15:58

2021-07-21T17:19

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

хабаровск

томская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742246711_0:0:1193:672_1920x0_80_0_0_04fd8e2fb217c4d8c8584767442f949f.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал, что впервые за штурвал сел в 18-летнем возрасте.В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале."Я сел за штурвал самолета еще в 18-летнем возрасте. Пришел записаться в магнитогорский аэроклуб парашютистом, а меня инструктора-летчики переманили к себе. Я в это время обучался в магнитогорском индустриальном техникуме, после окончания должен был стать техником-механиком. Но учеба, процесс парашютных прыжков, полета, меня увлек, и после выпуска из техникума в 1984 году поступил в военное училище", - рассказал Прытков.По его словам, в 1988 году он окончил училище и по распределению остался там работать инструктором, недолго прослужил в полку в звании старшего лейтенанта и уволился из армии. После этого не работал на летной должности, но затем попал в магнитогорский аэроклуб в качестве летчика-инструктора на Як-52, потом переучился на самолет Ан-2, перешел в гражданскую авиацию."На Ан-28 я пришел в компанию в 2021 году, в Хабаровске переучился на этот самолет и с 13-го (2013-го) года я ввелся в командиры, и вот до сих пор тружусь порядка 8 лет", - сказал командир экипажа.Пилот Анатолий Прытков рассказал, что не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе."Дальше я летать не боюсь, если компании будет согласна, я готов вернуться. Готов вернуться", - сказал он.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.

https://ria.ru/20210721/posadka-1742219407.html

https://ria.ru/20210721/an-28-1742226892.html

хабаровск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, хабаровск, томская область