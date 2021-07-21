15:58 21.07.2021 (обновлено: 17:19 21.07.2021)
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
Пилот жестко севшего под Томском Ан-28 рассказал, что за штурвалом с 18 лет
© РИА Новости / Пресс-служба департамента здравоохранения Томской области / Перейти в фотобанкПилот самолета Ан-28 "Сибирской легкой авиации" Анатолий Прытков
КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал, что впервые за штурвал сел в 18-летнем возрасте.
В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале.
"Я сел за штурвал самолета еще в 18-летнем возрасте. Пришел записаться в магнитогорский аэроклуб парашютистом, а меня инструктора-летчики переманили к себе. Я в это время обучался в магнитогорском индустриальном техникуме, после окончания должен был стать техником-механиком. Но учеба, процесс парашютных прыжков, полета, меня увлек, и после выпуска из техникума в 1984 году поступил в военное училище", - рассказал Прытков.
По его словам, в 1988 году он окончил училище и по распределению остался там работать инструктором, недолго прослужил в полку в звании старшего лейтенанта и уволился из армии. После этого не работал на летной должности, но затем попал в магнитогорский аэроклуб в качестве летчика-инструктора на Як-52, потом переучился на самолет Ан-2, перешел в гражданскую авиацию.
"На Ан-28 я пришел в компанию в 2021 году, в Хабаровске переучился на этот самолет и с 13-го (2013-го) года я ввелся в командиры, и вот до сих пор тружусь порядка 8 лет", - сказал командир экипажа.
Пилот Анатолий Прытков рассказал, что не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе.
"Дальше я летать не боюсь, если компании будет согласна, я готов вернуться. Готов вернуться", - сказал он.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.