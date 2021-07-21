https://ria.ru/20210721/an-28-1742226892.html

Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей

Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей - РИА Новости, 21.07.2021

Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей

Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал об отказе двигателей на высоте в 2450 метров и посадке с эвакуацией. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:41

2021-07-21T15:41

2021-07-21T15:41

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

томская область

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал об отказе двигателей на высоте в 2450 метров и посадке с эвакуацией.В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова и опубликовал с ним интервью на своем Telegram-канале."Поднялись мы на 80 эшелон, это соответствует высоте 2450 метров, у нас произошел отказ двух двигателей. После выхода из облачности, потому что в облачности присутствует обледенение, запуск двигателей не рекомендуется...Так что мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей, запуск у нас не удался", - рассказал Прытков.По его словам, после этого с воздуха выбрали площадку для посадки и посадили судно. В процессе предупредили пассажиров о жесткой посадке, попросив пристегнуться."И в процессе посадки сибирская болотная местность сыграла как аэрофинишер. То есть мы коснулись земли, начали погружаться, передняя стойка начала зарываться как плужок... (Самолет) уперся носом, погасил скорость и опрокинулся. Опять же мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии", - пояснил пилот.Он отметил, что после того, как самолет сел, он опрокинулся и все зависли на ремнях. При этом не происходит разлива топлива. По словам Прыткова, после того, как он освободился от ремней, заглянул в салон, увидел пассажиров, которые также начали отстегивать ремни. После этого началась эвакуация людей. Вместе с экипажем проводить эвакуацию помогал одни из пассажиров по имени Роман."Главное... смотрел что... пассажиры эвакуированы. Все - это правило капитана - самолет покидает последним", - сказал командир экипажа.Он добавил что боль в ноге почувствовал уже только на земле, после того как прошла эвакуация.В пятницу 16 июля самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась. В среду медики выписали Прыткова и пострадавшую пассажирку. По данным врачей, пилот сможет вернуться ориентировочно через 2,-2,5 месяца.

https://ria.ru/20210721/pilot-1742214143.html

https://ria.ru/20210721/tomsk-1742199659.html

томская область

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, томская область, происшествия