https://ria.ru/20210721/amerikantsy-1742160602.html

Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена

Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена - РИА Новости, 21.07.2021

Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена

Читатели Fox News сомневаются в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:17

2021-07-21T10:17

2021-07-21T12:52

россия

циркон

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пентагон

в мире

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Американцы объяснили, почему России следует бояться Байдена

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели Fox News сомневаются в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон".Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал."Россия — это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про "слабые" российские вооруженные силы, потому что это вранье. <…> Война против них будет чрезвычайно болезненной", — почеркнул Commiesamongus.При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников."Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем", — написал pcbhog.Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие — не смогли воздержаться от шуток."Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит", — иронизирует Nanookanono28.Накануне Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую запустили с фрегата "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря. Она прямым попаданием поразила цель на дальность свыше 350 километров.Пентагон выразил обеспокоенность испытаниями. Он утверждает, что Россия разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, а это будет "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". В ответ российское посольство в Вашингтоне заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку это почти не оставит Москве времени на принятие решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html

https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/ssha-1740668991.html

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россия, циркон, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире