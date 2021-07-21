10:17 21.07.2021 (обновлено: 12:52 21.07.2021)
Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена
Читатели Fox News в шутку объяснили, почему России следует бояться президента США Джо Байдена
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели Fox News сомневаются в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал.
"И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием", — считает Skepticismisgood.
"Россия — это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про "слабые" российские вооруженные силы, потому что это вранье. <…> Война против них будет чрезвычайно болезненной", — почеркнул Commiesamongus.
При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников.
"Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем", — написал pcbhog.
"США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. <…> Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту. — Прим. ред.) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает", — отметил buildthedamnwall877.
Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие — не смогли воздержаться от шуток.
"Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит", — иронизирует Nanookanono28.
"Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит "непреднамеренный конфликт"… Даже ракет никаких не понадобится", — написал другой пользователь.
Накануне Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую запустили с фрегата "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря. Она прямым попаданием поразила цель на дальность свыше 350 километров.
Пентагон выразил обеспокоенность испытаниями. Он утверждает, что Россия разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, а это будет "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". В ответ российское посольство в Вашингтоне заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку это почти не оставит Москве времени на принятие решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта.
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