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Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена
Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена - РИА Новости, 21.07.2021
Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена
Читатели Fox News сомневаются в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:17
2021-07-21T12:52
россия
циркон
министерство обороны сша
сша
пентагон
в мире
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Американцы объяснили, почему России следует бояться Байдена
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели Fox News сомневаются в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон".Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал."Россия — это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про "слабые" российские вооруженные силы, потому что это вранье. &lt;…&gt; Война против них будет чрезвычайно болезненной", — почеркнул Commiesamongus.При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников."Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем", — написал pcbhog.Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие — не смогли воздержаться от шуток."Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит", — иронизирует Nanookanono28.Накануне Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую запустили с фрегата "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря. Она прямым попаданием поразила цель на дальность свыше 350 километров.Пентагон выразил обеспокоенность испытаниями. Он утверждает, что Россия разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, а это будет "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". В ответ российское посольство в Вашингтоне заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку это почти не оставит Москве времени на принятие решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html
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россия, циркон, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире
10:17 21.07.2021 (обновлено: 12:52 21.07.2021)
 
Американцы в шутку объяснили, почему России следует бояться Байдена

Читатели Fox News в шутку объяснили, почему России следует бояться президента США Джо Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели Fox News сомневаются в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал.

"И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием", — считает Skepticismisgood.

"Россия — это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про "слабые" российские вооруженные силы, потому что это вранье. <…> Война против них будет чрезвычайно болезненной", — почеркнул Commiesamongus.
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При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников.
"Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем", — написал pcbhog.

"США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. <…> Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту. — Прим. ред.) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает", — отметил buildthedamnwall877.

Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие — не смогли воздержаться от шуток.
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"Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит", — иронизирует Nanookanono28.

"Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит "непреднамеренный конфликт"… Даже ракет никаких не понадобится", — написал другой пользователь.

Накануне Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую запустили с фрегата "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря. Она прямым попаданием поразила цель на дальность свыше 350 километров.
Пентагон выразил обеспокоенность испытаниями. Он утверждает, что Россия разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, а это будет "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". В ответ российское посольство в Вашингтоне заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку это почти не оставит Москве времени на принятие решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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