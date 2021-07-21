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Подконтрольные Турции боевики совершили обстрел в Алеппо
Подконтрольные Турции боевики совершили обстрел в Алеппо - РИА Новости, 21.07.2021
Подконтрольные Турции боевики совершили обстрел в Алеппо
Подконтрольные Турции боевики совершили минометный обстрел в провинции Алеппо, смертельные ранения получила женщина, сообщил заместитель руководителя... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:11
2021-07-21T23:11
2021-07-21T23:11
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алеппо
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подконтрольные Турции боевики совершили минометный обстрел в провинции Алеппо, смертельные ранения получила женщина, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Двадцатого июля со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, совершен минометный обстрел населенного пункта Нубболь провинции Алеппо, в результате которого тяжелые ранения получили женщина и ребенок. Позднее от полученных ранений женщина скончалась", - сказал Кулить на брифинге.Контр-адмирал добавил, что 21 июля был зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Тамер в северо-западной части провинции Хасеке со стороны боевиков, подконтрольных Турции. Один военнослужащий вооруженных сил Сирии получил ранения.
https://ria.ru/20210720/ataka-1741954407.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, алеппо, боевики, в мире
Подконтрольные Турции боевики совершили обстрел в Алеппо
Контр-адмирал Кулить: подконтрольные Турции боевики совершили минометный обстрел в провинции Алеппо