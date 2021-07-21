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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/aksenov-1742172909.html
Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения
Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения - РИА Новости, 21.07.2021
Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения, и лишать их государственной поддержки. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:35
2021-07-21T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения, и лишать их государственной поддержки."Применять управленческие административные рычаги. По нарушителям - все иски должны быть поданы в трёхдневные сроки на закрытие предприятий на 90 дней и соответственно никакой поддержки данным предприятий в части оказания дополнительной поддержки бизнесу не оказывать, ни в какие программы данные предприниматели попасть не должны. Плюс не продлевать договора аренды площадок, территорий", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.При этом Аксенов назвал наглецами владельцев предприятий, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают игнорировать санитарно-противоэпидемические нормы и ограничения."Наглецы вызывают у меня возмущение. Нагло действуют. Плевать на всех хотели. Предлагаю самых наглых и самых отмороженных наказывать публично и проверять не только на ковидную ситуацию, но и на все, что можно проверить. Мы предъявляем обвинение в разрушении системы здравоохранения", - сказал Аксенов.Он также подчеркнул, что предприятиям, которые соблюдают COVID-ограничения, будет оказываться помощь в развитии.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, экономика
11:35 21.07.2021 (обновлено: 11:46 21.07.2021)
 
Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения

Глава Крыма Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения, и лишать их государственной поддержки.
"Применять управленческие административные рычаги. По нарушителям - все иски должны быть поданы в трёхдневные сроки на закрытие предприятий на 90 дней и соответственно никакой поддержки данным предприятий в части оказания дополнительной поддержки бизнесу не оказывать, ни в какие программы данные предприниматели попасть не должны. Плюс не продлевать договора аренды площадок, территорий", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.
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Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
При этом Аксенов назвал наглецами владельцев предприятий, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают игнорировать санитарно-противоэпидемические нормы и ограничения.
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"Наглецы вызывают у меня возмущение. Нагло действуют. Плевать на всех хотели. Предлагаю самых наглых и самых отмороженных наказывать публично и проверять не только на ковидную ситуацию, но и на все, что можно проверить. Мы предъявляем обвинение в разрушении системы здравоохранения", - сказал Аксенов.
Он также подчеркнул, что предприятиям, которые соблюдают COVID-ограничения, будет оказываться помощь в развитии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымЭкономика
 
 
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