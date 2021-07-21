https://ria.ru/20210721/aksenov-1742172909.html

Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения

Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения - РИА Новости, 21.07.2021

Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения, и лишать их государственной поддержки. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:35

2021-07-21T11:35

2021-07-21T11:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

республика крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения, и лишать их государственной поддержки."Применять управленческие административные рычаги. По нарушителям - все иски должны быть поданы в трёхдневные сроки на закрытие предприятий на 90 дней и соответственно никакой поддержки данным предприятий в части оказания дополнительной поддержки бизнесу не оказывать, ни в какие программы данные предприниматели попасть не должны. Плюс не продлевать договора аренды площадок, территорий", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание навынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.При этом Аксенов назвал наглецами владельцев предприятий, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают игнорировать санитарно-противоэпидемические нормы и ограничения."Наглецы вызывают у меня возмущение. Нагло действуют. Плевать на всех хотели. Предлагаю самых наглых и самых отмороженных наказывать публично и проверять не только на ковидную ситуацию, но и на все, что можно проверить. Мы предъявляем обвинение в разрушении системы здравоохранения", - сказал Аксенов.Он также подчеркнул, что предприятиям, которые соблюдают COVID-ограничения, будет оказываться помощь в развитии.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html

https://ria.ru/20210717/krym-1741655539.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, экономика