https://ria.ru/20210721/afganistan-1742285152.html

В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана

В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 21.07.2021

В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана

Вывод войск из Афганистана происходит в безопасном режиме и закончится, как и планировалось, в конце августа, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:48

2021-07-21T20:48

2021-07-21T20:48

ллойд остин

министерство обороны сша

афганистан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Вывод войск из Афганистана происходит в безопасном режиме и закончится, как и планировалось, в конце августа, заявил министр обороны США Ллойд Остин."Вывод войск продолжается в безопасном режиме и по графику. Мы все еще на пути к завершению его к концу августа", - сказал Остин на брифинге в Пентагоне.Остин подчеркнул, что "миссия в Афганистане не закончена", поблагодарил военных за храбрую службу.

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

афганистан

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ллойд остин, министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире