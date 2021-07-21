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В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана
В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 21.07.2021
В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана
Вывод войск из Афганистана происходит в безопасном режиме и закончится, как и планировалось, в конце августа, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:48
2021-07-21T20:48
2021-07-21T20:48
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Вывод войск из Афганистана происходит в безопасном режиме и закончится, как и планировалось, в конце августа, заявил министр обороны США Ллойд Остин."Вывод войск продолжается в безопасном режиме и по графику. Мы все еще на пути к завершению его к концу августа", - сказал Остин на брифинге в Пентагоне.Остин подчеркнул, что "миссия в Афганистане не закончена", поблагодарил военных за храбрую службу.
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
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ллойд остин, министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире
В Пентагоне прокомментировали вывод войск из Афганистана
Глава Пентагона Остин: вывод войска США из Афганистана проходит в безопасном режиме