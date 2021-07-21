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В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане
В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане - РИА Новости, 21.07.2021
В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане
В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, поскольку оттуда приходят только тревожные новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:10
2021-07-21T12:10
россия
дмитрий песков
афганистан
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, поскольку оттуда приходят только тревожные новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, дмитрий песков, афганистан, в мире
12:10 21.07.2021
 
В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане

Песков: в Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, откуда приходят тревожные новости

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, поскольку оттуда приходят только тревожные новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте. Конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - сказал Песков журналистам.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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