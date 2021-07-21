В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане
Песков: в Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, откуда приходят тревожные новости
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, поскольку оттуда приходят только тревожные новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте. Конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - сказал Песков журналистам.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России