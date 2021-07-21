https://ria.ru/20210721/afganistan-1742180038.html

В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане

В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане - РИА Новости, 21.07.2021

В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане

В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, поскольку оттуда приходят только тревожные новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:10

2021-07-21T12:10

2021-07-21T12:10

россия

дмитрий песков

афганистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741824802_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_0be4a7452fab1feb7479608baa5f4cb3.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане, поскольку оттуда приходят только тревожные новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, афганистан, в мире