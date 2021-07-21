https://ria.ru/20210721/aborty-1742217618.html

В РПЦ предложили поэтапный вывод абортов из системы ОМС

В РПЦ предложили поэтапный вывод абортов из системы ОМС - РИА Новости, 21.07.2021

В РПЦ предложили поэтапный вывод абортов из системы ОМС

В РПЦ предлагают поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС, и сначала запретить их для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем –... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:00

2021-07-21T15:00

2021-07-21T15:08

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В РПЦ предлагают поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС, и сначала запретить их для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем – для всех подобных случаев, следует из документа, принятого по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного в среду на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии."Участники съезда призывают органы государственной власти России вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию", - сказано в документе.Также в Церкви предлагают на уровне федерального закона закрепить обязательное консультирование женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником, а также обязательные УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. Кроме того, в РПЦ просят федеральным законом "запретить врачам и медработникам по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт".Кроме того, авторы предложили властям организовать дополнительные меры материальной поддержки беременным женщинам.Согласно документу "Основы социальной концепции Русской православной церкви", аборт считается убийством человека, то есть грехом. За последние десять лет в РПЦ открыли более 70 православных приютов для женщин в кризисной ситуации, уточняют в синодальном отделе по благотворительности.

https://ria.ru/20210626/abort-1738740177.html

https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html

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религия, россия, московский патриархат, русская православная церковь, москва, общество