Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/zhile-1741876804.html
Сирота в избушке: чиновники лишили глухого инвалида права на жилье
Дом с ветерком: почему глухонемой сирота из Башкирии живет в землянке
Сирота в избушке: чиновники лишили глухого инвалида права на жилье
Одноэтажная постройка на земле, без фундамента. Полы прогнили, двери и окна перекосились, стены продуваются, крыша протекает. Такое жилье башкирские чиновники... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:00
2021-07-20T18:07
общество
сироты
жилье
республика башкортостан
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741896109_0:220:1281:940_1920x0_80_0_0_aaea4510f089d3d8551935f728b55f27.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Лидия Белькова. Одноэтажная постройка на земле, без фундамента. Полы прогнили, двери и окна перекосились, стены продуваются, крыша протекает. Такое жилье башкирские чиновники предоставили глухонемому сироте Ильдару Нигматуллину. Дом признали непригодным, но переселять инвалида отказались."Большая проблема для глухих"Двадцатидевятилетний Нигматуллин — глухой с детства. В два года осиротел и оказался в доме малютки. Потом попал в интернат, а в 16 лет его взяли в приемную семью.Несмотря на инвалидность, Нигматуллин активно учился."Сначала в коррекционной школе в Уфе. Затем — в специализированном колледже. Перебрался в Казань и получил там три профессии: художника по росписи ткани, лепщика архитектурных деталей и переплетчика. Люблю вырезать по дереву", — говорит молодой человек.Но работать приходится грузчиком.Ветхая помощьВ 1998-м, сразу после смерти отца, за Нигматуллиным закрепили муниципальный дом в Туймазинском районе Башкирии в селе Райманово — там жили родители.Когда сироте исполнилось 18, дом сильно обветшал. Строению, за которым никто не ухаживал, было уже больше 70 лет.Пока Ильдар учился, продолжал жить в приемной семье. Но решил съезжать: несмотря на недуг, хотел поскорее встать на ноги. Выбора не было: обосновался в старом доме.Тогда же, в 2014-м, он обратился в районную администрацию и попросил помощи. Чиновники признали строение ветхим и непригодным для проживания, Ильдара поставили на учет на внеочередное получение жилья.Но положенных по закону 33 квадратных метров инвалид так и не дождался. Спустя три года комиссия по жилищным вопросам отменила решение из-за того, что Нигматуллин уже слишком взрослый.Чиновники ссылались на Жилищный кодекс России и указывали, что сирот берут в очередь до 23-летнего возраста, а Нигматуллину исполнилось 24.Без крыши над головойСледующие семь лет он ходил по кабинетам, упрашивал войти в ситуацию. Из-за юридической неграмотности просто не знал, что еще предпринять.Дом продолжал разваливаться. Зимой, по словам Ильдара, через прохудившуюся крышу падает снег. Недавно о проблеме Нигматуллина узнала местный юрист Нина Романович. Она помогла сироте подать иск к районной администрации."Бумаг о том, что он раньше стоял на учете, нет. По крайней мере, нам их не показали", — уточняет она.В администрации Туймазинского района на наши вопросы к моменту публикации не ответили.После обращения РИА Новости прокуратура Башкортостана начала проверку.Впрочем, пока речь идет лишь о признании незаконным снятие Нигматуллина с учета. Сколько после этого ждать жилье — никто не знает.Вернуться в приемную семью он не может. Живут далеко — в трех часах езды от работы. Ильдар трудится в продуктовом магазине с раннего утра и допоздна. Говорит, что боится "потерять независимость".
https://ria.ru/20210701/siroty-1739097271.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741896109_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_57567bb856064ed687e3c06ef697442b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сироты, жилье, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф
08:00 20.07.2021 (обновлено: 18:07 20.07.2021)
 

Сирота в избушке: чиновники лишили глухого инвалида права на жилье

© Фото : из личного архива Ильдара НигматуллинаДом Ильдара Нигматуллина
Дом Ильдара Нигматуллина - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : из личного архива Ильдара Нигматуллина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Лидия Белькова. Одноэтажная постройка на земле, без фундамента. Полы прогнили, двери и окна перекосились, стены продуваются, крыша протекает. Такое жилье башкирские чиновники предоставили глухонемому сироте Ильдару Нигматуллину. Дом признали непригодным, но переселять инвалида отказались.

"Большая проблема для глухих"

Двадцатидевятилетний Нигматуллин — глухой с детства. В два года осиротел и оказался в доме малютки. Потом попал в интернат, а в 16 лет его взяли в приемную семью.

"Отец умер, мать без вести пропала", — рассказывает РИА Новости Ильдар. Общаться с ним помогает сестра из приемной семьи Олеся, сурдопереводчица.

Несмотря на инвалидность, Нигматуллин активно учился.
"Сначала в коррекционной школе в Уфе. Затем — в специализированном колледже. Перебрался в Казань и получил там три профессии: художника по росписи ткани, лепщика архитектурных деталей и переплетчика. Люблю вырезать по дереву", — говорит молодой человек.
© Фото : из личного архива Ильдара НигматуллинаИльдар Нигматуллин
Ильдар Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : из личного архива Ильдара Нигматуллина
Ильдар Нигматуллин
Но работать приходится грузчиком.

"По специальности не берут, — объясняет собеседник. — Обращаюсь туда, где трудоустраивают людей с нарушением слуха. Это большая проблема для глухих".

Ветхая помощь

В 1998-м, сразу после смерти отца, за Нигматуллиным закрепили муниципальный дом в Туймазинском районе Башкирии в селе Райманово — там жили родители.
Когда сироте исполнилось 18, дом сильно обветшал. Строению, за которым никто не ухаживал, было уже больше 70 лет.
© Фото : из личного архива Ильдара НигматуллинаДом Ильдара Нигматуллина
Дом Ильдара Нигматуллина - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : из личного архива Ильдара Нигматуллина
Дом Ильдара Нигматуллина
Пока Ильдар учился, продолжал жить в приемной семье. Но решил съезжать: несмотря на недуг, хотел поскорее встать на ноги. Выбора не было: обосновался в старом доме.
Тогда же, в 2014-м, он обратился в районную администрацию и попросил помощи. Чиновники признали строение ветхим и непригодным для проживания, Ильдара поставили на учет на внеочередное получение жилья.
Но положенных по закону 33 квадратных метров инвалид так и не дождался. Спустя три года комиссия по жилищным вопросам отменила решение из-за того, что Нигматуллин уже слишком взрослый.
Чиновники ссылались на Жилищный кодекс России и указывали, что сирот берут в очередь до 23-летнего возраста, а Нигматуллину исполнилось 24.
Некрасовка - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00
Интернат в новостройке. Почему сироты обречены быть изгоями

Без крыши над головой

Следующие семь лет он ходил по кабинетам, упрашивал войти в ситуацию. Из-за юридической неграмотности просто не знал, что еще предпринять.
Дом продолжал разваливаться. Зимой, по словам Ильдара, через прохудившуюся крышу падает снег.

"В крыше дыра. Спать приходится в верхней одежде.При сильном ветре его и вовсе снесет", — опасается он.

Недавно о проблеме Нигматуллина узнала местный юрист Нина Романович. Она помогла сироте подать иск к районной администрации.
"Бумаг о том, что он раньше стоял на учете, нет. По крайней мере, нам их не показали", — уточняет она.
© Фото : из личного архива Ильдара НигматуллинаДом Ильдара Нигматуллина
Дом Ильдара Нигматуллина - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : из личного архива Ильдара Нигматуллина
Дом Ильдара Нигматуллина
В администрации Туймазинского района на наши вопросы к моменту публикации не ответили.
После обращения РИА Новости прокуратура Башкортостана начала проверку.

"По ее результатам межрайонная прокуратура внесла в адрес главы органа местного самоуправления представление об устранении нарушений законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Впрочем, пока речь идет лишь о признании незаконным снятие Нигматуллина с учета. Сколько после этого ждать жилье — никто не знает.
Вернуться в приемную семью он не может. Живут далеко — в трех часах езды от работы. Ильдар трудится в продуктовом магазине с раннего утра и допоздна. Говорит, что боится "потерять независимость".
 
ОбществоСиротыЖильеРеспублика БашкортостанГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор
08:17Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
Лента новостейМолния