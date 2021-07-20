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Сирота в избушке: чиновники лишили глухого инвалида права на жилье

Дом с ветерком: почему глухонемой сирота из Башкирии живет в землянке

Сирота в избушке: чиновники лишили глухого инвалида права на жилье

Одноэтажная постройка на земле, без фундамента. Полы прогнили, двери и окна перекосились, стены продуваются, крыша протекает. Такое жилье башкирские чиновники... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:00

2021-07-20T08:00

2021-07-20T18:07

общество

сироты

жилье

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Лидия Белькова. Одноэтажная постройка на земле, без фундамента. Полы прогнили, двери и окна перекосились, стены продуваются, крыша протекает. Такое жилье башкирские чиновники предоставили глухонемому сироте Ильдару Нигматуллину. Дом признали непригодным, но переселять инвалида отказались."Большая проблема для глухих"Двадцатидевятилетний Нигматуллин — глухой с детства. В два года осиротел и оказался в доме малютки. Потом попал в интернат, а в 16 лет его взяли в приемную семью.Несмотря на инвалидность, Нигматуллин активно учился."Сначала в коррекционной школе в Уфе. Затем — в специализированном колледже. Перебрался в Казань и получил там три профессии: художника по росписи ткани, лепщика архитектурных деталей и переплетчика. Люблю вырезать по дереву", — говорит молодой человек.Но работать приходится грузчиком.Ветхая помощьВ 1998-м, сразу после смерти отца, за Нигматуллиным закрепили муниципальный дом в Туймазинском районе Башкирии в селе Райманово — там жили родители.Когда сироте исполнилось 18, дом сильно обветшал. Строению, за которым никто не ухаживал, было уже больше 70 лет.Пока Ильдар учился, продолжал жить в приемной семье. Но решил съезжать: несмотря на недуг, хотел поскорее встать на ноги. Выбора не было: обосновался в старом доме.Тогда же, в 2014-м, он обратился в районную администрацию и попросил помощи. Чиновники признали строение ветхим и непригодным для проживания, Ильдара поставили на учет на внеочередное получение жилья.Но положенных по закону 33 квадратных метров инвалид так и не дождался. Спустя три года комиссия по жилищным вопросам отменила решение из-за того, что Нигматуллин уже слишком взрослый.Чиновники ссылались на Жилищный кодекс России и указывали, что сирот берут в очередь до 23-летнего возраста, а Нигматуллину исполнилось 24.Без крыши над головойСледующие семь лет он ходил по кабинетам, упрашивал войти в ситуацию. Из-за юридической неграмотности просто не знал, что еще предпринять.Дом продолжал разваливаться. Зимой, по словам Ильдара, через прохудившуюся крышу падает снег. Недавно о проблеме Нигматуллина узнала местный юрист Нина Романович. Она помогла сироте подать иск к районной администрации."Бумаг о том, что он раньше стоял на учете, нет. По крайней мере, нам их не показали", — уточняет она.В администрации Туймазинского района на наши вопросы к моменту публикации не ответили.После обращения РИА Новости прокуратура Башкортостана начала проверку.Впрочем, пока речь идет лишь о признании незаконным снятие Нигматуллина с учета. Сколько после этого ждать жилье — никто не знает.Вернуться в приемную семью он не может. Живут далеко — в трех часах езды от работы. Ильдар трудится в продуктовом магазине с раннего утра и допоздна. Говорит, что боится "потерять независимость".

https://ria.ru/20210701/siroty-1739097271.html

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общество, сироты, жилье, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф