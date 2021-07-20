https://ria.ru/20210720/zerno-1742085736.html

Минсельхоз оценил объемы экспорта зерна

Минсельхоз оценил объемы экспорта зерна - РИА Новости, 20.07.2021

Минсельхоз оценил объемы экспорта зерна

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) мог достичь 49 миллионов тонн, а поставки пшеницы - 37,6 РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:10

2021-07-20T18:10

2021-07-20T19:08

оксана лут

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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НОВОРОССИЙСК, 20 июл - РИА Новости. Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) мог достичь 49 миллионов тонн, а поставки пшеницы - 37,6 миллиона тонн, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут."По предварительным цифрам - у нас еще нет данных за июнь по поставкам в страны ЕАЭС - сейчас у нас экспорт 48,5 миллиона тонн. По идее, порядка 49 миллионов тонн мы должны достичь", - сказала Лут.Лут также сообщила, что с объемом поставок пшеницы в 37,6 миллиона тонн Россия сохраняет первое место в мире по экспорту этой культуры.Минсельхоз 7 июля сообщил, что, по предварительным оценкам, поставки зерновых на рынки третьих стран в сезоне 2020-2021 годов превысят 48 миллионов тонн, пшеницы - 37,5 миллиона тонн. Ведомство тогда указывало, что по данным на 1 июля 2021 года экспорт зерна (без учета стран ЕАЭС за май-июнь) за прошлый сезон составил 47,8 миллиона тонн, пшеницы - до 37,2 миллиона тонн.Замглавы Минсельхоза также сообщила, что прогноз по экспортному потенциалу относительно поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) сохраняется на уровне 51 миллиона тонн. Замглавы Минсельхоза также заявила, что прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году сохраняется на уровне 127,4 миллиона тонн."Несмотря на определенные моменты, связанные с определенными климатическими условиями, мы считаем, что ряд регионов страны соберет больше, чем мы ожидали. Ряд регионов соберет меньше. Но, тем не менее, прогноз мы сохраняем", - сказала Лут.Валовый сбор пшеницы ожидается в размере 81 миллион тонн. По состоянию на 19 июля в России уже собрано чуть больше 30 миллионов тонн зерна в бункерном весе. "Наверное, ближе к середине уборки мы будем понимать, как будет корректироваться прогноз. Но пока у нас все стабильно", - указала замглавы Минсельхоза.

https://ria.ru/20210701/tseny-1739385106.html

https://ria.ru/20210701/urozhay-1739443453.html

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оксана лут, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика