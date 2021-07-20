https://ria.ru/20210720/zerno-1742028285.html
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области - РИА Новости, 20.07.2021
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
Более 2 миллионов тонн зерна собрали сельхозпроизводители Волгоградской области, всего планируется намолотить 4 миллиона тонн, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:56
2021-07-20T13:56
2021-07-20T13:56
волгоградская область
андрей бочаров
октябрьский район
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732269624_0:162:3354:2048_1920x0_80_0_0_8eb4e81ce52eb6546d287e938bc22332.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Более 2 миллионов тонн зерна собрали сельхозпроизводители Волгоградской области, всего планируется намолотить 4 миллиона тонн, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса на базе сельхозпредприятия "Аксайское" в Октябрьском районе. По данным администрации, на сегодняшний день обмолочено свыше 800 гектаров полей, что составляет около 40% от общей площади с зерновыми культурами. Отмечается, что уборка идет в непростых условиях – в регионе стоит жара, в отдельных районах наблюдается почвенная засуха."Мы еще не подошли к экватору, а у нас уже 2 миллиона тонн. Темп уборки хороший. Нужно отметить высокое качество зерна — оно повышается с каждым годом… Сегодня и озимые, и яровые культуры находятся в хорошем состоянии. Это позволяет говорить о том, что задача — собрать порядка 4 миллионов тонн зерна — будет выполнена", — цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет 26 центнера с гектара, при этом 80% озимой пшеницы – продовольственного класса.Добиться намеченных показателей удастся благодаря принятым мерам по сохранению урожая: из-за неблагоприятных погодных условий пришлось подкармливать растений, пересеивать несколько участков. Также, по данным ведомства, господдержка помогла аграриям приобрести горюче-смазочные материалы, подготовить технику.По информации администрации, вместе с уборкой зерновых идет сбор урожая и ранних овощей, уже собрано около 5 тысяч тонн огурцов, томатов, моркови и других. Также, как отмечается, началась подготовка к озимому севу.
https://ria.ru/20210719/utoplenie-1741846650.html
https://ria.ru/20210718/zhara-1741736141.html
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732269624_205:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_03cf0dded9d231eb36ce1fdb42ce6f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, октябрьский район, экономика
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
Власти: более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости.
Более 2 миллионов тонн зерна собрали сельхозпроизводители Волгоградской области
, всего планируется намолотить 4 миллиона тонн, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
провел рабочее совещание по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса на базе сельхозпредприятия "Аксайское" в Октябрьском районе
. По данным администрации, на сегодняшний день обмолочено свыше 800 гектаров полей, что составляет около 40% от общей площади с зерновыми культурами. Отмечается, что уборка идет в непростых условиях – в регионе стоит жара, в отдельных районах наблюдается почвенная засуха.
"Мы еще не подошли к экватору, а у нас уже 2 миллиона тонн. Темп уборки хороший. Нужно отметить высокое качество зерна — оно повышается с каждым годом… Сегодня и озимые, и яровые культуры находятся в хорошем состоянии. Это позволяет говорить о том, что задача — собрать порядка 4 миллионов тонн зерна — будет выполнена", — цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет 26 центнера с гектара, при этом 80% озимой пшеницы – продовольственного класса.
Добиться намеченных показателей удастся благодаря принятым мерам по сохранению урожая: из-за неблагоприятных погодных условий пришлось подкармливать растений, пересеивать несколько участков. Также, по данным ведомства, господдержка помогла аграриям приобрести горюче-смазочные материалы, подготовить технику.
По информации администрации, вместе с уборкой зерновых идет сбор урожая и ранних овощей, уже собрано около 5 тысяч тонн огурцов, томатов, моркови и других. Также, как отмечается, началась подготовка к озимому севу.