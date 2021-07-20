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Волгоградская область
https://ria.ru/20210720/zerno-1742028285.html
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области - РИА Новости, 20.07.2021
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области
Более 2 миллионов тонн зерна собрали сельхозпроизводители Волгоградской области, всего планируется намолотить 4 миллиона тонн, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:56
2021-07-20T13:56
волгоградская область
андрей бочаров
октябрьский район
экономика
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ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Более 2 миллионов тонн зерна собрали сельхозпроизводители Волгоградской области, всего планируется намолотить 4 миллиона тонн, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса на базе сельхозпредприятия "Аксайское" в Октябрьском районе. По данным администрации, на сегодняшний день обмолочено свыше 800 гектаров полей, что составляет около 40% от общей площади с зерновыми культурами. Отмечается, что уборка идет в непростых условиях – в регионе стоит жара, в отдельных районах наблюдается почвенная засуха."Мы еще не подошли к экватору, а у нас уже 2 миллиона тонн. Темп уборки хороший. Нужно отметить высокое качество зерна — оно повышается с каждым годом… Сегодня и озимые, и яровые культуры находятся в хорошем состоянии. Это позволяет говорить о том, что задача — собрать порядка 4 миллионов тонн зерна — будет выполнена", — цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет 26 центнера с гектара, при этом 80% озимой пшеницы – продовольственного класса.Добиться намеченных показателей удастся благодаря принятым мерам по сохранению урожая: из-за неблагоприятных погодных условий пришлось подкармливать растений, пересеивать несколько участков. Также, по данным ведомства, господдержка помогла аграриям приобрести горюче-смазочные материалы, подготовить технику.По информации администрации, вместе с уборкой зерновых идет сбор урожая и ранних овощей, уже собрано около 5 тысяч тонн огурцов, томатов, моркови и других. Также, как отмечается, началась подготовка к озимому севу.
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андрей бочаров, октябрьский район, экономика
13:56 20.07.2021
 
Более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области

Власти: более двух миллион тонн зерна собрали в Волгоградской области

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевной комплекс сеет пшеницу на полях крестьянского хозяйства "Родник" в Балахтинском районе Красноярского края
Посевной комплекс сеет пшеницу на полях крестьянского хозяйства Родник в Балахтинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Более 2 миллионов тонн зерна собрали сельхозпроизводители Волгоградской области, всего планируется намолотить 4 миллиона тонн, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса на базе сельхозпредприятия "Аксайское" в Октябрьском районе. По данным администрации, на сегодняшний день обмолочено свыше 800 гектаров полей, что составляет около 40% от общей площади с зерновыми культурами. Отмечается, что уборка идет в непростых условиях – в регионе стоит жара, в отдельных районах наблюдается почвенная засуха.
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"Мы еще не подошли к экватору, а у нас уже 2 миллиона тонн. Темп уборки хороший. Нужно отметить высокое качество зерна — оно повышается с каждым годом… Сегодня и озимые, и яровые культуры находятся в хорошем состоянии. Это позволяет говорить о том, что задача — собрать порядка 4 миллионов тонн зерна — будет выполнена", — цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет 26 центнера с гектара, при этом 80% озимой пшеницы – продовольственного класса.
Добиться намеченных показателей удастся благодаря принятым мерам по сохранению урожая: из-за неблагоприятных погодных условий пришлось подкармливать растений, пересеивать несколько участков. Также, по данным ведомства, господдержка помогла аграриям приобрести горюче-смазочные материалы, подготовить технику.
По информации администрации, вместе с уборкой зерновых идет сбор урожая и ранних овощей, уже собрано около 5 тысяч тонн огурцов, томатов, моркови и других. Также, как отмечается, началась подготовка к озимому севу.
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