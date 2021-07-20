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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210720/yamal-1742018374.html
На Ямале планируется существенное обновление автопарка спецтехники
На Ямале планируется существенное обновление автопарка спецтехники - РИА Новости, 20.07.2021
На Ямале планируется существенное обновление автопарка спецтехники
Серьезное обновление автопарка спецтехники планируется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:11
2021-07-20T13:11
ямало-ненецкий автономный округ
ноябрьск
шурышкарский район
надымский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Серьезное обновление автопарка спецтехники планируется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Масштабная программа по обновлению парка дорожной и коммунальной техники реализуется по поручению главы региона, которое он обозначил в ежегодном докладе о положении дел в регионе."Это серьезное обновление именно того автопарка, который делает наши города и районы удобнее, красивее и комфортнее. Новые машины появятся во всех муниципалитетах. Помимо функциональности и надежности они будут экологичными и безопасными, выполнят задачу по качественному обслуживанию и содержанию дорог, круглогодичному обеспечению безопасного проезда для жителей", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора ЯНАО Александра Подороги.В округе постоянно расширяется линейка техники на экологичном газомоторном топливе. Эксплуатируется четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и поселке Ягельный Надымского района. Поэтому из 40 новых автобусов 31 – на газомоторном топливе. Наибольшее их количество поедет в Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.Благодаря обновлению технопарка на дорожных участках городов и районов будут работать 62 единицы спецтехники: автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, автокраны, универсальные коммунальные машины. В Салехард будет закуплено 25 единиц техники, в Новый Уренгой – 17, в Губкинский – семь, в Надымский район – пять, в Шурышкарский район – четыре, в Муравленко – три.Помимо этого, в 11 муниципальных образований округа планируется приобретение в лизинг 57 единиц коммунальной техники – мусоровозов, автовышек, ассенизационных машин, передвижных парогенераторных установок, ремонтных мастерских, автотопливозаправщиков и бензовозов, уточняют власти.
https://ria.ru/20210709/yamal-1740674114.html
https://ria.ru/20210716/dorogi-1741545617.html
ноябрьск
шурышкарский район
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ноябрьск, шурышкарский район, надымский район, общество
13:11 20.07.2021
 
На Ямале планируется существенное обновление автопарка спецтехники

Губернатор Ямала: планируется существенное обновление автопарка спецтехники

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Серьезное обновление автопарка спецтехники планируется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Более 150 единиц различной техники планируется поставить в муниципалитеты округа, существенно обновив автопарк. Ожидается закупка 40 автобусов, 62 единиц дорожной техники и 57 единиц коммунальной", - говорится в сообщении.
Масштабная программа по обновлению парка дорожной и коммунальной техники реализуется по поручению главы региона, которое он обозначил в ежегодном докладе о положении дел в регионе.
"Это серьезное обновление именно того автопарка, который делает наши города и районы удобнее, красивее и комфортнее. Новые машины появятся во всех муниципалитетах. Помимо функциональности и надежности они будут экологичными и безопасными, выполнят задачу по качественному обслуживанию и содержанию дорог, круглогодичному обеспечению безопасного проезда для жителей", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора ЯНАО Александра Подороги.
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В округе постоянно расширяется линейка техники на экологичном газомоторном топливе. Эксплуатируется четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и поселке Ягельный Надымского района. Поэтому из 40 новых автобусов 31 – на газомоторном топливе. Наибольшее их количество поедет в Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.
Благодаря обновлению технопарка на дорожных участках городов и районов будут работать 62 единицы спецтехники: автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, автокраны, универсальные коммунальные машины. В Салехард будет закуплено 25 единиц техники, в Новый Уренгой – 17, в Губкинский – семь, в Надымский район – пять, в Шурышкарский район – четыре, в Муравленко – три.
Помимо этого, в 11 муниципальных образований округа планируется приобретение в лизинг 57 единиц коммунальной техники – мусоровозов, автовышек, ассенизационных машин, передвижных парогенераторных установок, ремонтных мастерских, автотопливозаправщиков и бензовозов, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округНоябрьскШурышкарский районНадымский районОбщество
 
 
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