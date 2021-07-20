https://ria.ru/20210720/yabloko-1742072387.html

"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов

"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов - РИА Новости, 20.07.2021

"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов

"Яблоко" подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:11

2021-07-20T17:11

2021-07-20T18:29

николай булаев

выборы в государственную думу

цик рф

яблоко

госдума рф

верховный суд рф

игорь яковлев

политика

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Яблоко" подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы, сообщается на официальном сайте партии.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях".В иске говорится, что постановление "умаляет и ограничивает избирательные права граждан".Административный иск направлен в Верховный суд от имени председателя партии Николая Рыбакова.

https://ria.ru/20210715/yabloko-1741400935.html

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николай булаев, выборы в государственную думу, цик рф, яблоко, госдума рф, верховный суд рф, игорь яковлев, политика