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"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов
"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов - РИА Новости, 20.07.2021
"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов
"Яблоко" подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:11
2021-07-20T17:11
2021-07-20T18:29
николай булаев
выборы в государственную думу
цик рф
яблоко
госдума рф
верховный суд рф
игорь яковлев
политика
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Яблоко" подало в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановления ЦИК о видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Госдумы, сообщается на официальном сайте партии.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях".В иске говорится, что постановление "умаляет и ограничивает избирательные права граждан".Административный иск направлен в Верховный суд от имени председателя партии Николая Рыбакова.
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николай булаев, выборы в государственную думу, цик рф, яблоко, госдума рф, верховный суд рф, игорь яковлев, политика
17:11 20.07.2021 (обновлено: 18:29 20.07.2021)
"Яблоко" подало иск на ЦИК за отказ от трансляции выборов
Партия "Яблоко" подала иск о признании незаконным решения ЦИК отказаться от трансляции выборов