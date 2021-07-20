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Наука
https://ria.ru/20210720/windows-1742077604.html
Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы
Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы - РИА Новости, 20.07.2021
Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы
Функция быстрой загрузки игр, анонсированная для Windows 11, достанется и "десятке", сообщается в официальном блоге Microsoft. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:35
2021-07-20T17:35
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Функция быстрой загрузки игр, анонсированная для Windows 11, достанется и "десятке", сообщается в официальном блоге Microsoft.Опция, получившая название DirectStorage, впервые была показана в приставке Xbox Series X — геймеры получили 40-кратный прирост в скорости запуска игр по сравнению с прошлым поколением консоли. Функция использует высокую скорость записи и чтения SSD-накопителей нового поколения.Компьютерный дебют DirectStorage совпал с анонсом Windows 11. Пользователям с Windows 10 она тоже достанется, хотя скорости запуска и распаковки текстур графического процессора будут не столь высокими.Новая возможность заработает на компьютерах с Windows 10 версии 1909, оснащенными NVMe-накопителями. Дата запуска DirectStorage пока не раскрывается, возможно, это случится после релиза Windows 11 в конце 2021 года.
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windows, microsoft corporation, технологии
17:35 20.07.2021
 

Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКомпьютерный клуб CyberX в Санкт-Петербурге
Компьютерный клуб CyberX в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Функция быстрой загрузки игр, анонсированная для Windows 11, достанется и "десятке", сообщается в официальном блоге Microsoft.
Опция, получившая название DirectStorage, впервые была показана в приставке Xbox Series X — геймеры получили 40-кратный прирост в скорости запуска игр по сравнению с прошлым поколением консоли. Функция использует высокую скорость записи и чтения SSD-накопителей нового поколения.
Компьютерный дебют DirectStorage совпал с анонсом Windows 11. Пользователям с Windows 10 она тоже достанется, хотя скорости запуска и распаковки текстур графического процессора будут не столь высокими.
Новая возможность заработает на компьютерах с Windows 10 версии 1909, оснащенными NVMe-накопителями. Дата запуска DirectStorage пока не раскрывается, возможно, это случится после релиза Windows 11 в конце 2021 года.
Microsoft Windows 11
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