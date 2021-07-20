https://ria.ru/20210720/windows-1742077604.html

Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы

Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы - РИА Новости, 20.07.2021

Windows 10 получит уникальную функцию новой операционной системы

Функция быстрой загрузки игр, анонсированная для Windows 11, достанется и "десятке", сообщается в официальном блоге Microsoft. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:35

2021-07-20T17:35

2021-07-20T17:35

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Функция быстрой загрузки игр, анонсированная для Windows 11, достанется и "десятке", сообщается в официальном блоге Microsoft.Опция, получившая название DirectStorage, впервые была показана в приставке Xbox Series X — геймеры получили 40-кратный прирост в скорости запуска игр по сравнению с прошлым поколением консоли. Функция использует высокую скорость записи и чтения SSD-накопителей нового поколения.Компьютерный дебют DirectStorage совпал с анонсом Windows 11. Пользователям с Windows 10 она тоже достанется, хотя скорости запуска и распаковки текстур графического процессора будут не столь высокими.Новая возможность заработает на компьютерах с Windows 10 версии 1909, оснащенными NVMe-накопителями. Дата запуска DirectStorage пока не раскрывается, возможно, это случится после релиза Windows 11 в конце 2021 года.

https://ria.ru/20210708/windows-1740412088.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии