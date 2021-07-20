https://ria.ru/20210720/wahlberg-1741865576.html

Марк Уолберг рассказал, как за три недели набрал 20 килограммов

Марк Уолберг рассказал, как за три недели набрал 20 килограммов - РИА Новости, 20.07.2021

Марк Уолберг рассказал, как за три недели набрал 20 килограммов

Американский актер Марк Уолберг стал гостем "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" и рассказал, как за три недели набрал почти 20 килограммов ради роли в драме "Stu". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:00

2021-07-20T07:00

2021-07-20T07:36

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марк уолберг

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский актер Марк Уолберг стал гостем "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" и рассказал, как за три недели набрал почти 20 килограммов ради роли в драме "Stu". В фильме Розалинд Росс 50-летний актер играет Стюарта Лонга — бывшего профессионального боксера в супертяжелом весе, который стал священником после несчастного случая. Этот проект находился в разработке несколько лет. Однако производство началось только сейчас. К съемкам срочно приступили в мае. У Марка Уолберга было всего три недели на то, чтобы набрать около 20 килограммов и стать похожим на Лонга. По словам двукратного номинанта на премию "Оскар", ради этого он употреблял до 11 тысяч калорий в день. Как признался Уолберг, сначала ему было весело есть все, что он хочет. Однако вскоре такой быстрый набор веса стал тяжелым испытанием для него, несмотря на работу с диетологом.Актерам часто приходится кардинально менять свою внешность для роли. Однако Уолбергу нужно было это сделать как можно быстрее, поскольку на съемки было всего 30 дней. Марк Уолберг рассказал, что помимо того, что сыграл ключевого персонажа, так еще и финансировал ленту, поэтому старался все закончить в срок. "Я знал, что время — это мои деньги. В такой ситуации дела идут довольно быстро", — добавил актер. По информации ScreenRant, Уолберг уже сбросил набранные лишние килограммы и вернулся в своему привычному телосложению.

https://ria.ru/20190121/1549675627.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джимми фэллон, кино и сериалы, новости культуры, марк уолберг