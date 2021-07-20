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Сотрудницу Мариинского театра обвинили во взятке в 1,6 миллиона рублей
Сотрудницу Мариинского театра обвинили во взятке в 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 20.07.2021
Сотрудницу Мариинского театра обвинили во взятке в 1,6 миллиона рублей
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой, обвиняемой в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:04
2021-07-20T23:08
мариинский театр
санкт-петербург
коррупция
взятка
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой, обвиняемой в получении взятки в размере около 1,6 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Алмазова до 10 февраля 2020 года работала заместителем заведующего художественно-производственного комбината "Мариинки", а в августе-сентябре 2019 года исполняла обязанности заведующего этим комбинатом. По данным следствия, в январе 2019 года при поиске оборудования для раскройки материалов она договорилась с менеджером по развитию продажам компании "Винк" о том, что с этой компанией будет заключен контракт на его поставку при условии выплаты Алмазовой 1,2 миллионов рублей.Затем, считает следствие, в сентябре 2019 года Алмазова сообщила менеджеру ООО "Винк", что максимальная стоимость контракта составит 7,5 миллионов рублей, а выплаты в ее адрес – 1,6 миллиона. Месяцем позже Мариинский театр заключил соответствующий контракт с компанией "Автоэкспресс", подконтрольной этой фирме."Алмазова выставила (менеджеру ООО "Винк" – ред.) счет на оплату не имевших места в действительности фиктивных обязательств ООО "Автоэкспресс" перед индивидуальным предпринимателем Ковалем В.И… на сумму 1,598 миллионов рублей и являясь лицом, фактически руководящим деятельностью (этого) ИП, получила деньги, которыми далее распорядилась по своему усмотрению", - информирует пресс-служба судов.Материалы уголовного дела в отношении Алмазовой, которая обвиняется по шестой части статьи 290 УК РФ ("получение взятки"), переданы судье.Согласно материалам на сайте "Мариинки", в настоящее время заместителем заведующего художественно-производственного комбината театра является другой сотрудник.
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мариинский театр, санкт-петербург, коррупция, взятка, происшествия
23:04 20.07.2021 (обновлено: 23:08 20.07.2021)
 
Сотрудницу Мариинского театра обвинили во взятке в 1,6 миллиона рублей

Сотрудницу Мариинского театра ждет суд по делу о взятке на 1,6 миллиона рублей

© Fotolia / serg11Пачки денег
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Fotolia / serg11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой, обвиняемой в получении взятки в размере около 1,6 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Алмазова до 10 февраля 2020 года работала заместителем заведующего художественно-производственного комбината "Мариинки", а в августе-сентябре 2019 года исполняла обязанности заведующего этим комбинатом. По данным следствия, в январе 2019 года при поиске оборудования для раскройки материалов она договорилась с менеджером по развитию продажам компании "Винк" о том, что с этой компанией будет заключен контракт на его поставку при условии выплаты Алмазовой 1,2 миллионов рублей.
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Затем, считает следствие, в сентябре 2019 года Алмазова сообщила менеджеру ООО "Винк", что максимальная стоимость контракта составит 7,5 миллионов рублей, а выплаты в ее адрес – 1,6 миллиона. Месяцем позже Мариинский театр заключил соответствующий контракт с компанией "Автоэкспресс", подконтрольной этой фирме.
"Алмазова выставила (менеджеру ООО "Винк" – ред.) счет на оплату не имевших места в действительности фиктивных обязательств ООО "Автоэкспресс" перед индивидуальным предпринимателем Ковалем В.И… на сумму 1,598 миллионов рублей и являясь лицом, фактически руководящим деятельностью (этого) ИП, получила деньги, которыми далее распорядилась по своему усмотрению", - информирует пресс-служба судов.
Материалы уголовного дела в отношении Алмазовой, которая обвиняется по шестой части статьи 290 УК РФ ("получение взятки"), переданы судье.
Согласно материалам на сайте "Мариинки", в настоящее время заместителем заведующего художественно-производственного комбината театра является другой сотрудник.
 
Мариинский театрСанкт-ПетербургКоррупцияВзяткаПроисшествия
 
 
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