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При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.07.2021
При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате взрыва дома в американском городе Плейно, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на пожарные службы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:57
2021-07-20T03:57
2021-07-20T03:57
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва дома в американском городе Плейно, штат Техас, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на пожарные службы.Причины взрыва неизвестны, дом полностью разрушен, обломки разлетелись на десятки метров. Как сообщается, взрывную волну ощутили даже жители домов в радиусе одной мили (около 1,6 километра). Один из жителей района сообщил о повреждении окон.По словам пожарных служб, троих пострадавших пришлось госпитализировать.
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При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
При взрыве дома в американском городе Плейно пострадали шесть человек