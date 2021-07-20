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На украинском "Ровноазоте" произошел выброс нитрозных газов
На украинском "Ровноазоте" произошел выброс нитрозных газов - РИА Новости, 20.07.2021
На украинском "Ровноазоте" произошел выброс нитрозных газов
Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области, никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:18
2021-07-20T19:18
2021-07-20T23:41
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КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области, никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь Group DF, в которую входит предприятие, Олег Аристархов."На предприятии произошла нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода… Жертв и пострадавших нет. Не было никаких взрывов", - сказал Аристархов.По его словам, авария была ликвидирована за 40 минут собственными силами предприятия, сейчас завод работает в штатном режиме, показатели качества воздуха находятся в границах допустимых норм."Для сравнения я скажу, что уровень загрязнения воздуха в Киеве в два раза выше сейчас, чем возле нашего завода", - добавил он.Вместе с тем глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль написал во вторник в Facebook, что оценкой угроз выброса занимается экологическая инспекция.
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group df, киев, украина, в мире
19:18 20.07.2021 (обновлено: 23:41 20.07.2021)
На украинском "Ровноазоте" произошел выброс нитрозных газов
На украинском "Ровноазоте" произошел выброс нитрозных газов, никто не пострадал
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости.
Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области, никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь Group DF
, в которую входит предприятие, Олег Аристархов.
"На предприятии произошла нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода… Жертв и пострадавших нет. Не было никаких взрывов", - сказал Аристархов.
По его словам, авария была ликвидирована за 40 минут собственными силами предприятия, сейчас завод работает в штатном режиме, показатели качества воздуха находятся в границах допустимых норм.
"Для сравнения я скажу, что уровень загрязнения воздуха в Киеве
в два раза выше сейчас, чем возле нашего завода", - добавил он.
Вместе с тем глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль написал во вторник в Facebook, что оценкой угроз выброса занимается экологическая инспекция.