https://ria.ru/20210720/vybory-1742022536.html

ЦИК исключил двух кандидатов из списков РПСС и "Родины"

ЦИК исключил двух кандидатов из списков РПСС и "Родины" - РИА Новости, 20.07.2021

ЦИК исключил двух кандидатов из списков РПСС и "Родины"

ЦИК России исключил по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями "Родина" и "Российская партия свободы и... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:30

2021-07-20T13:30

2021-07-20T13:30

эльмира хаймурзина

выборы в государственную думу

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политика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ЦИК России исключил по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями "Родина" и "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС), следует из постановлений, принятых на заседании во вторник.Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы и список кандидатов по одномандатным округам, представленный РПСС, а также "Родиной"."Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией "Российская партия свободы и справедливости", кандидата Шувалову Елену Анатольевну (номер 3, общефедеральная часть)", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник.По словам члена ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, основанием для этого стало личное заявление кандидата.Из федерального списка кандидатов партии "Родина" исключена Анна Силивончик. Как отметил член ЦИК Евгений Шевченко, основанием для этого стало решение президиума политического совета партии об исключении кандидата из списка в связи с непредоставлением документов об отсутствии у неё зарубежных счетов и использования зарубежных финансовых инструментов.На заседании во вторник ЦИК также внёс изменения в заверенные списки кандидатов по одномандатным округам партий "Гражданская платформа", "Справедливая Россия - За Правду", "Родина" и РПСС.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльмира хаймурзина, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика